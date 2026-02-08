さすがに悩んだ…「ついに2000円まできたか」100均の粋を超えた本気の家電

ダイソーの美容グッズコーナーで、ついに2,200円（税込）という「100均」の常識を覆す価格の商品が登場しました。その正体は、エステ級のケアが自宅でできる「ウォーターピーリング美顔器」。高額ゆえに購入をためらいますが、実は3つのモードを搭載した本格派。見た目のチープさを裏切る驚きの実力を詳しくレポートします。

商品情報

商品名：ウォーターピーリング美顔器

価格：￥2,200（税込）

サイズ（約）：4.5cm×14cm1.2cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4532149923309

そもそも「ウォーターピーリング」とは？期待できる効果と基本の仕組み

「ウォーターピーリング」とは、超音波の振動で、毛穴の汚れや古い角質を除去洗浄する美容法です。洗顔だけでは落としきれない汚れを除去することで、肌のざらつきを抑え、ツルツルの素肌を目指せるのが最大のメリット。肌への刺激を抑えつつケアできるのが特徴です。

ただし、水を使うとはいえ「ピーリング（角質除去）」なので、やりすぎは禁物。一般的には週に1〜2回程度の使用が目安とされています。また、使用後は乾燥しやすくなるため、普段以上の入念な保湿ケアが必須となります。

そんな美容ファン注目のウォーターピーリング美顔器を、なんとダイソーの売り場で見つけました。

確実にゲットするならココ！ダイソー単独店でも発見した話題の美顔器

今回、筆者が実際に購入したのは関東近郊のダイソー単独店です。これだけ高機能な家電が、通常のダイソー店舗に並んでいることにまず驚きました。

公式オンラインストアなどで詳細を調べてみると、どうやらこの商品はダイソーの姉妹店である「THREEPPY（スリーピー）」のラインナップのようです。

もしダイソーで見当たらない場合は、スリーピーの店舗を確認するのが確実です。

ボディはピンク一色のプラスチック製で、正直お値段の割に「おもちゃみたい」と感じるチープさは否めません。

充電も今どき珍しいMicro USBタイプ。ケーブルは別売りのため、別途用意する必要があります。

気になる所はありますが、スイッチを入れるとその実力は本物でした。

汚れが目に見える！？ピーリングモードの使い方と正直な感想

ピーリングモードの使い方は、洗顔後、顔をたっぷりの化粧水で濡らした状態で使用します。電源を入れ、ヘッドの先端を肌に軽く当ててゆっくりと滑らせるだけです。

スイッチを入れると「ピーーーーーン」と響く甲高い音が鳴り、振動が始まります。肌の上を滑らせると、顔についていた水滴がどんどん白く濁っていくのが分かりました。

「自分の顔にこんなに汚れが…？」とショックを受けますが、視覚的に効果がわかるので達成感があります。

滑らせるだけなので肌への負担も少なく、使用後は小鼻周りのざらつきがマシになり、指で触れると驚くほどつるつるに！黒ずみ毛穴の見た目に劇的な変化はすぐに出ませんが、手触りの変化は絶大です。

浸透＆リフトケアモードでいつものケアをワンランクアップ

この美顔器には、洗浄以外のケアモードが2種搭載されています。ボタン1つでモードが切り替わり、浸透モードはLEDライトが緑に、リフトケアモードは青に点灯します。

ピーリングモードのような目に見える変化はありませんが、肌をゆっくり滑らせることでマッサージのような心地よさを感じます。

強い刺激感はないので、リラックスしながら毎日のスキンケアを格上げする習慣として取り入れたい機能です。

2,200円という価格に最初は悩みましたが、この「つるつる感」を自宅で手軽に味わえるなら試してみる価値は十分にあります。本格的な毛穴ケアを始めてみたい方の入門編として、おすすめしたい一台です。

ダイソーの「ウォーターピーリング美顔器」は、汚れ落ちが視覚的にもわかる、満足度の高い美容家電でした。エステに行く時間はなくても、おうちで手軽に自分磨きをしたい方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。