この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が動画を公開。元コムデギャルソン店員という異色の経歴を持つ動画クリエイターのよこちるどれん氏が、TikTok収益での生活やリアルな貯金額、将来への不安について赤裸々に語った。

動画の冒頭、よこちるどれん氏は自身の職業について「TikTokに動画を出して、その収益でなんとか生きてます」と説明。以前はコムデギャルソンの青山店で販売員として働いていたが、2020年からクリエイターとしての活動を開始したという。周囲からは「辞めたのお前思い切ったよね」と言われることが多いと明かした。

気になる収入について、TikTokでの最高月収は「50万円」だと告白。しかし、平均するとその半分ほどの約25万円になるとのこと。華やかな世界のイメージとは裏腹に、現在の生活には不安が尽きないと語る。よこちるどれん氏は「不安しかないです。毎日ビクビクしながら」と心境を吐露し、現在の貯金額が「ゼロです」とあっけらかんと明かした。

ファッションに目覚めたのは高校時代。「モテたくて」がきっかけだったが、結果は「モテなかったです」と苦笑い。その理由を「普通モテたかったら美味しいご飯屋さん知ったり、喋り方をマスターしたりするじゃないですか。俺それ全部服で埋まると思ってました」と自己分析し、独自の価値観を覗かせた。

将来の夢を尋ねられると「最低限の努力で楽して稼いで生きていけたらなと思ってます」と正直な願望を口にする。その上で、これからクリエイターを目指す人へ向けて「リスクを取ることが今、正義みたいな目で見られますけど、副業で安全を確保した上でやってった方がいい」と、自身の経験からくる現実的なアドバイスを送った。

関連記事

年商100億円の経営者が語る哲学「自分が金を稼ぐことに幸福度は変わらない」

年商100億円の経営者が語る哲学「自分が金を稼ぐことに幸福度は変わらない」

 人気バーバーで働く29歳理容師の覚悟「学費で貯金は消える」それでも美容師から転身したワケ

人気バーバーで働く29歳理容師の覚悟「学費で貯金は消える」それでも美容師から転身したワケ

 「人を救って死にたい」消防士を目指す学生が語る“受け継ぐ”ことへの哲学 実は『オモウマい店』出演うなぎ屋の孫

「人を救って死にたい」消防士を目指す学生が語る“受け継ぐ”ことへの哲学 実は『オモウマい店』出演うなぎ屋の孫
もっと見る

チャンネル情報

街角給与明細_icon

街角給与明細

YouTube チャンネル登録者数 8.22万人 639 本の動画
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。
youtube.com/channel/UCCtJy-XjbvoBI0Fx2sVIglw YouTube