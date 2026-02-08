この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が動画を公開。元コムデギャルソン店員という異色の経歴を持つ動画クリエイターのよこちるどれん氏が、TikTok収益での生活やリアルな貯金額、将来への不安について赤裸々に語った。



動画の冒頭、よこちるどれん氏は自身の職業について「TikTokに動画を出して、その収益でなんとか生きてます」と説明。以前はコムデギャルソンの青山店で販売員として働いていたが、2020年からクリエイターとしての活動を開始したという。周囲からは「辞めたのお前思い切ったよね」と言われることが多いと明かした。



気になる収入について、TikTokでの最高月収は「50万円」だと告白。しかし、平均するとその半分ほどの約25万円になるとのこと。華やかな世界のイメージとは裏腹に、現在の生活には不安が尽きないと語る。よこちるどれん氏は「不安しかないです。毎日ビクビクしながら」と心境を吐露し、現在の貯金額が「ゼロです」とあっけらかんと明かした。



ファッションに目覚めたのは高校時代。「モテたくて」がきっかけだったが、結果は「モテなかったです」と苦笑い。その理由を「普通モテたかったら美味しいご飯屋さん知ったり、喋り方をマスターしたりするじゃないですか。俺それ全部服で埋まると思ってました」と自己分析し、独自の価値観を覗かせた。



将来の夢を尋ねられると「最低限の努力で楽して稼いで生きていけたらなと思ってます」と正直な願望を口にする。その上で、これからクリエイターを目指す人へ向けて「リスクを取ることが今、正義みたいな目で見られますけど、副業で安全を確保した上でやってった方がいい」と、自身の経験からくる現実的なアドバイスを送った。