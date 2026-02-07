オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクション（大阪市）が、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」の新グッズ「EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ／這型ぬいぐるみ／全身ぬいぐるみポーチ（白ミャクミャクVer．）」を2月上旬に発売します。

【写真】お手玉風＆這型ぬいぐるみSとLでかわいさが違う？ 大きいサイズもかわいい！ 新グッズの詳細をもっと！

お手玉風ぬいぐるみと這型ぬいぐるみはS〜Lの3サイズ展開。サイズはお手玉風ぬいぐるみのSが横約14センチ、高さ約18センチ、奥行き約10センチ、重さは100グラム。価格は4400円（以下、税込み）です。Mが横約20センチ、高さ約28センチ、奥行き約17センチ、重さは260グラム。7150円。Lが横約27センチ、高さ約35センチ、奥行き約23センチ、重さは450グラム。9900円です。

這型ぬいぐるみのSが横約14センチ、高さ約14センチ、奥行き約21センチ、重さは60グラム。価格は4950円。Mが横約18センチ、高さ約17センチ、奥行き約26センチ、重さは250グラム。6380円。Lが横約25センチ、高さ約23センチ、奥行き約36センチ、重さは450グラム。8800円です。

全身ぬいぐるみポーチのサイズは横約20センチ、高さ約27センチ、奥行き約10センチ、重さは110グラム。価格は5940円です。

販売場所は、2025大阪・関西万博オフィシャルストア、JR新大阪駅 エキマルシェ店、関西の駅構内、土産店舗、バラエティーショップなどです。

