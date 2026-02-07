¤Ê¤Ë¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤óµÄÄ¹¤¬»ÅÀÚ¤ëà¥Õ¥ï¥Õ¥ï²ñµÄá¤Ë2.7Ëü¿Í¤Û¤Ã¤³¤ê
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¡Ö²ñµÄ¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¥æ¥¦¥¦¥Ä......¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤â¡¢Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢"²Ä°¦¤¹¤®¤ë²ñµÄ"¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡Ú36.1ËüÉ½¼¨¡¢2.7Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÛÀ¸¸å3¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µÄÄ¹¡©¡¡°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¥Õ¥ï¥Õ¥ï²ñµÄ¤ÈÍâÆü¤ÎÍÍ»Ò
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ê¤ó¤Á¤ã¡Ê¡÷mooogu2288¡Ë¤µ¤ó¤¬2026Ç¯1·î24Æü¡¢¡Ö²ñµÄ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£
¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤È²¿¤ä¤é¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç½ÅÍ×°Æ·ï¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë²ñµÄ¤Î°ìËë¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï2Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡ÖÀ¤³¦°ìÊ¿ÏÂ¤Ê²ñµÄ¡×
¡ÖµÄÂê¤Ï¡©¡©¡©¡×
¡Ö¥¤¥¿¥º¥éºîÀï²ñµÄ¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñµÄ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÍýÍ³
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦¤ê¤ó¤Á¤ã¤µ¤ó¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö»þ¸å3¤«·î¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¡£¼Ò¸òÅª¤Ç°¦ÁÛ¤¬¤¤¤¤"ÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±"¤Î½÷¤Î»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£
Âç¹¥¤¤Ê¤¦¤ÄÉú¤»¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ·¤ó¤ÇÈè¤ì¤¿¤éµã¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤ê¤ó¤Á¤ã¤µ¤ó¡Ë
ºÇ¶á¤Ï¿¿¤óÃæ¤ÎÇò¤¤¡Ö¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡×¡ÊÆýÍÄ»ù¸þ¤±¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤ó¤Á¤ã¤µ¤ó¤¬¼þ¤ê¤Ë¤ªÍ§Ã£¤òÁý¤ä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î²ñµÄÉ÷·Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÍâÆü¤Ë¤â²ñµÄ¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç»²²Ã¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿´¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤Î²ñµÄ¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë