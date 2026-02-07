インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「グミ」人気ランキングを投票で募っています。2026年2月6日時点で集まった1万7268票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】意外な《グミ》もランクイン？ TOP10を全部見る！

3位は「カンデミーナ スーパーベスト」（カンロ）でした。回答者からは「まわりに付いている粉も食感も何もかもが最高」「絶妙な酸っぱさとハードな弾力食感が私はたまらなく好きです」「食感が本当に好きでおいしくてたまらない」といった声が寄せられていました。

2位は「ピュレグミ グレープ」（カンロ）でした。「モチモチとした程よい弾力も最高」「もちっとした食感、しゃりしゃりしたパウダーシュガー、酸味、何もかもが完璧」「癖になる甘じょっぱさが最高です」などのコメントが見られました。

そして、1位は「フェットチーネグミ イタリアングレープ味」（ブルボン）でした。「回りのパウダーが何ともおいしく、平べったくてかみやすいグミ！ つい手が伸びてあっという間に食べ切ってしまいます」「酸っぱさがちょうどいいと思います」「かめばかむほど酸味とうまみがジュワジュワ出てきて一生食べられる味」などの回答が集まっていました。