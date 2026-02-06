　本日の日経平均株価は、衆院選を控え週明けの株高を見込んだ買いが優勢となり、前日比435円高の5万4253円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は115社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最終益は一転過去最高で配当予想も増額したニッスイ <1332> [東証Ｐ]、4～12月期営業3割増益で5％超の自社株買いもサプライズとなったライト工業 <1926> [東証Ｐ]、26年3月期営業益予想と期末配当計画を上方修正したダイダン <1980> [東証Ｐ]、販管費抑え10～12月営業益は41％増で着地したＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]など。そのほか、三機工業 <1961> [東証Ｐ]、藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、ゆうちょ銀行 <7182> [東証Ｐ]、千葉銀行 <8331> [東証Ｐ]の4社は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1605> ＩＮＰＥＸ　　東Ｐ　鉱業
<1718> 美樹工業　　　東Ｓ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業

<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業
<1828> 田辺工業　　　東Ｓ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1939> 四電工　　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業

<1952> 新日本空調　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2001> ニップン　　　東Ｐ　食料品
<2114> フジ日本　　　東Ｓ　食料品

<2809> キユーピー　　東Ｐ　食料品
<2875> 東洋水　　　　東Ｐ　食料品
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<2983> アールプラン　東Ｇ　不動産業
<2993> 長栄　　　　　東Ｓ　不動産業
<3096> オーシャンシ　東Ｓ　小売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3252> 地主　　　　　東Ｐ　不動産業
<3294> イーグランド　東Ｓ　不動産業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品

<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4107> 伊勢化　　　　東Ｓ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5108> ブリヂストン　東Ｐ　ゴム製品

<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械

<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6379> レイズネク　　東Ｐ　建設業
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6433> ヒーハイスト　東Ｓ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6670> ＭＣＪ　　　　東Ｓ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6809> ＴＯＡ　　　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器

<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7235> 東ラヂ　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ　　東Ｇ　保険業

<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7417> 南陽　　　　　東Ｓ　卸売業
<7917> ＺＡＣＲＯＳ　東Ｐ　化学
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8022> ミズノ　　　　東Ｐ　その他製品
<8045> 浜丸魚　　　　東Ｓ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業
<8066> 三谷商　　　　東Ｓ　卸売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業

<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8354> ふくおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8522> 名古屋銀　　　東Ｐ　銀行業

<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<9034> 南総通運　　　東Ｓ　陸運業
<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9265> ヤマシタＨＤ　東Ｓ　卸売業
<9367> 大東港運　　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9476> 中央経済ＨＤ　東Ｓ　情報・通信業

<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9824> 泉州電　　　　東Ｐ　卸売業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ　東Ｓ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業

