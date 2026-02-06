本日の【上場来高値更新】 ニッスイ、Ｆ＆ＬＣなど115銘柄
本日の日経平均株価は、衆院選を控え週明けの株高を見込んだ買いが優勢となり、前日比435円高の5万4253円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は115社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最終益は一転過去最高で配当予想も増額したニッスイ <1332> [東証Ｐ]、4～12月期営業3割増益で5％超の自社株買いもサプライズとなったライト工業 <1926> [東証Ｐ]、26年3月期営業益予想と期末配当計画を上方修正したダイダン <1980> [東証Ｐ]、販管費抑え10～12月営業益は41％増で着地したＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]など。そのほか、三機工業 <1961> [東証Ｐ]、藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、ゆうちょ銀行 <7182> [東証Ｐ]、千葉銀行 <8331> [東証Ｐ]の4社は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 鉱業
<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1799> 第一建設 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1803> 清水建 東Ｐ 建設業
<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業
<1828> 田辺工業 東Ｓ 建設業
<1835> 東鉄工 東Ｐ 建設業
<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1926> ライト 東Ｐ 建設業
<1939> 四電工 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1952> 新日本空調 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<1968> 太平電 東Ｐ 建設業
<1969> 高砂熱 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2001> ニップン 東Ｐ 食料品
<2114> フジ日本 東Ｓ 食料品
<2809> キユーピー 東Ｐ 食料品
<2875> 東洋水 東Ｐ 食料品
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<2983> アールプラン 東Ｇ 不動産業
<2993> 長栄 東Ｓ 不動産業
<3096> オーシャンシ 東Ｓ 小売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3252> 地主 東Ｐ 不動産業
<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙
<4041> 日曹達 東Ｐ 化学
<4107> 伊勢化 東Ｓ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5108> ブリヂストン 東Ｐ ゴム製品
<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6231> 木村工機 東Ｓ 機械
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6379> レイズネク 東Ｐ 建設業
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6433> ヒーハイスト 東Ｓ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6670> ＭＣＪ 東Ｓ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6809> ＴＯＡ 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ 機械
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7202> いすゞ 東Ｐ 輸送用機器
<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器
<7235> 東ラヂ 東Ｓ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ 東Ｇ 保険業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7417> 南陽 東Ｓ 卸売業
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ 化学
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8022> ミズノ 東Ｐ その他製品
<8045> 浜丸魚 東Ｓ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8059> 第一実 東Ｐ 卸売業
<8066> 三谷商 東Ｓ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8354> ふくおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8522> 名古屋銀 東Ｐ 銀行業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8747> 豊トラスティ 東Ｓ 証券商品先物
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9034> 南総通運 東Ｓ 陸運業
<9065> 山九 東Ｐ 陸運業
<9265> ヤマシタＨＤ 東Ｓ 卸売業
<9367> 大東港運 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9476> 中央経済ＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業
<9837> モリト 東Ｐ 卸売業
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ 東Ｓ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
株探ニュース