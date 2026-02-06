この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、『【無双状態】凍った雪の上を走る柴犬、ズボズボ沈む飼い主』と題した動画を公開しました。雪の積もった畑で、柴犬のまめたろうくんと飼い主さんによる、コミカルな追いかけっこが繰り広げられます。



午前7時、気温マイナス1℃の寒い朝。お散歩の前に裏の畑へやってきたまめたろうくんと飼い主さん。雪の表面が凍っているため、体重の軽いまめたろうくんは沈むことなく雪の上を歩き回ります。しかし、飼い主さんが足を踏み入れるとズボズボと雪に沈んでしまい、歩くのも一苦労です。しかし飼い主さんのズボズボという足音に、まめたろうくんは興奮し、右に左に飛び回り、遂には畑を走り回ってしまいます。



なかなか散歩に行こうとしないまめたろうくんに、飼い主さんはしびれを切らしてリードを引きますが、なんとハーネスがすっぽ抜けてしまいます。ハーネスを着けなおすことはできましたが、すっぽ抜けるのが怖くてリードでまめたろうくんを制御できません。飼い主さんは、苦肉の策として四つん這いになり、雪に沈まないよう体重を分散させる「四足歩行」作戦を決行。しかし、その不思議な体勢がまめたろうくんの遊び心に火をつけたのか、さらに楽しそうに逃げ回ります。



四つん這いで追いかける飼い主さんは、どんどん体力を削られてヘトヘトに。一方のまめたろうくんは、そんな飼い主さんをおちょくるかのように、ようやく近くと、満面の笑みでダッシュして逃走を繰り返してしまいます。飼い主さんの奮闘もむなしく、この日の朝のお散歩は、まめたろうくんの完全勝利に終わったのでした。



飼い主さんの苦労をよそに、雪遊びを満喫するまめたろうくんの無邪気な姿が、見る人に笑いと癒やしを届けてくれる動画です。