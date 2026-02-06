この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、『【無双状態】凍った雪の上を走る柴犬、ズボズボ沈む飼い主』と題した動画を公開しました。雪の積もった畑で、柴犬のまめたろうくんと飼い主さんによる、コミカルな追いかけっこが繰り広げられます。

午前7時、気温マイナス1℃の寒い朝。お散歩の前に裏の畑へやってきたまめたろうくんと飼い主さん。雪の表面が凍っているため、体重の軽いまめたろうくんは沈むことなく雪の上を歩き回ります。しかし、飼い主さんが足を踏み入れるとズボズボと雪に沈んでしまい、歩くのも一苦労です。しかし飼い主さんのズボズボという足音に、まめたろうくんは興奮し、右に左に飛び回り、遂には畑を走り回ってしまいます。

なかなか散歩に行こうとしないまめたろうくんに、飼い主さんはしびれを切らしてリードを引きますが、なんとハーネスがすっぽ抜けてしまいます。ハーネスを着けなおすことはできましたが、すっぽ抜けるのが怖くてリードでまめたろうくんを制御できません。飼い主さんは、苦肉の策として四つん這いになり、雪に沈まないよう体重を分散させる「四足歩行」作戦を決行。しかし、その不思議な体勢がまめたろうくんの遊び心に火をつけたのか、さらに楽しそうに逃げ回ります。

四つん這いで追いかける飼い主さんは、どんどん体力を削られてヘトヘトに。一方のまめたろうくんは、そんな飼い主さんをおちょくるかのように、ようやく近くと、満面の笑みでダッシュして逃走を繰り返してしまいます。飼い主さんの奮闘もむなしく、この日の朝のお散歩は、まめたろうくんの完全勝利に終わったのでした。

飼い主さんの苦労をよそに、雪遊びを満喫するまめたろうくんの無邪気な姿が、見る人に笑いと癒やしを届けてくれる動画です。

YouTubeの動画内容

00:15

雪に沈む飼い主さんと大興奮の柴犬
01:07

リードを引っ張るとまさかの事態に
01:28

苦肉の策！四つん這いで柴犬を追う飼い主さん
03:01

体力も限界に…ヘロヘロの飼い主さん

関連記事

【猛吹雪の攻防】柴犬VS飼い主、う○ちするまで帰れません！

【猛吹雪の攻防】柴犬VS飼い主、う○ちするまで帰れません！

 寝坊した飼い主を起こす柴犬、アメとムチ作戦が可愛すぎる

寝坊した飼い主を起こす柴犬、アメとムチ作戦が可愛すぎる

 【爆笑の攻防戦】ビビり柴犬VS新しい階段

【爆笑の攻防戦】ビビり柴犬VS新しい階段
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

柴犬まめたろう_icon

柴犬まめたろう

YouTube チャンネル登録者数 5200人 268 本の動画
笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルですhttps://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0
youtube.com/channel/UCVMxd94fsT9ChrddDVqA4-Q YouTube