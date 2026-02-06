21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優の前山剛久さん（34）が6日、「真叶」名義のインスタグラムのアカウントを更新。俳優をやめ、東京・六本木のメンズラウンジ店「CENTURY Men's Lounge」で働くまでの道のりについて語った。

前山さんは動画を投稿。「前山剛久改め真叶です」とあいさつし、「本日は皆さまにお知らせがあり撮影をしています。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、昨年の12月から六本木のCENTURY Men's Loungeにて勤務させていただきます。本日は今まで語らなかった過去、夜職として働く理由についてお話します」と切り出した。

「僕は数年前に俳優をやめました」と告白。「12年間お世話になった事務所も退所。違う仕事を模索していく中で一般企業への就職も考えました。約30社ほど面接を受けましたが、僕の年齢、過去、経歴で全て不採用でした」と赤裸々に明かした。

「それでも生活費は必要なのでスーパーのアルバイトをしたり会社経営にもトライしましたが、全てうまくいきませんでした」とした上で、「これからどう生きていこうかと悩んだ時に、周りの方の助言で夜の世界に進みました。元々興味があった業界で自分の目標を叶えるためにこの仕事しかないと思い決断しました」とホスト転身の理由を明かした。

「CENTURY Men's Lounge」の存在を知り、篁エイト社長に出会ったという。「社長は僕の過去を知っても温かく受け入れてくれました。そこから新人として入店し、今も働いています」と話した。

前山さんは、「この仕事を続けていった先で1つ叶えたい目標があります」と宣言。「自分と同じように芸能界で仕事を失った人を救う活動がしたいというものです。具体的に言うと、芸能界を引退した人や芸能で伸び悩んでいる人をサポートする会社を作りたいです」と夢を語った。「そのためにはまず僕がこの世界で成功して、その背中を見せ、設立のための資金を貯める必要があると考えています。そしてこのSNSではその活動の過程を発信できればと思います」と意気込み、「1人でもこの活動を応援してくれる方がいればうれしいです」と結んだ。

前山さんは心身の不調を訴え、22年1月に芸能活動の休止を発表。同年7月に所属事務所を退所し芸能界を引退していた。その後、芸能界復帰の意思を表明し、24年8月には舞台に出演することが発表されたが、9月に「諸般の事情により公演を安全に上演することが難しくなったと判断せざるを得なくなった」とし、現在は事実上の“再引退”状態に。昨年12月に六本木にあるメンズラウンジ店に勤務していることを報告した。