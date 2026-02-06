Image: kyorasunrise outdoor

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

メインとサイドに光源を備えたミニ懐中電灯「S15Pro Ti」。38gの軽量チタンボディに、750ルーメンのライトとミニプライバーが収まっています。

仕事帰りにポストの中身を確認しながら、届いたばかりのダンボールをその場で開ける。そんな日常の何気ない動作をスムーズにしてくれるツールのプロジェクトが、終了間近となります。

そこで今回は、おさらいも兼ねて「S15Pro Ti」の魅力をまとめてご紹介していきます。

爪を傷めにくい、小さなプライバー

Image: kyorasunrise outdoor

テールキャップを外すと、小さなプライバーが現れます。宅配便のダンボールのテープをこじ開けたり、缶詰のフタを持ち上げたり。ほかにも、プルタブを起こすといった指先を使う作業もおまかせです。

もちろん、マイナスドライバーとしても活躍。クイックリリース構造ですぐに取り出せて、使わないときは本体に安全に収納しておける便利ツールです。

状況に合わせて選べる、2つの光源

Image: kyorasunrise outdoor

メインライトは最大750ルーメン。明るさは4段階から選べ、ストロボやSOSモードも搭載しています。

さらにサイドライトは、白・黄・赤・点滅・UVの5モードを搭載。クローゼットの中の探しものには控えめな5ルーメン、夜の散歩では足元をしっかり照らす230ルーメン、汚れのチェックにはUVライト…といった使い分けが可能です。前回の設定を記憶してくれるメモリ機能も何気に重宝しますよ。

38gのチタンボディと、確かな仕様

Image: kyorasunrise outdoor

全長は約77mm、厚さは16.5mm。重さはわずか38gで、素材には強度の高いチタンが使われています。

錆びにくいので、雨の日の外出やキャンプなどのアウトドアでも気兼ねなく使えそう。

・IP66の防塵防水性能 ・1.5mの落下耐性 ・USB Type-Cで約50分でのフル充電 ・Moonモードで最大30時間の使用が可能

ポケットに入れているのを忘れるほど自然に馴染む。質感の良いチタンが、モノを持つ喜びもさりげなく提供してくれるのがいいですね。

「S15Pro Ti」のより詳しいスペックやサイズ感が気になる方は、プロジェクトの終了前に、ぜひ詳細をチェックしてみてください。

Image: kyorasunrise outdoor

