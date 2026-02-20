この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元海上自衛官のオオカミ少佐が、YouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」で「【元海上自衛隊幹部が解説】潜水艦の基礎・生活編」と題した動画を公開した。動画では、外部と遮断された潜水艦内部での特殊な勤務体系や生活環境について、水上艦との比較を交えて解説されている。
オオカミ少佐はまず、潜水艦の最優先事項は「自艦の位置を隠すこと」であると定義する。そのため、潜水艦は一度潜航すると入港直前まで浮上せず、乗員は太陽の光を浴びることができない生活を強いられる。勤務体制は「3直交代」が基本であり、6時間働いて12時間休むサイクルを繰り返すが、非番の時間も事務処理や訓練に追われるため、「ずっと休んでいるわけにはいかない」と語る。

解説の中で特に印象的なのは、潜水艦ならではの「音」に対する厳しい制約だ。敵に探知されるリスクを避けるため、娯楽の時間であっても音を出すことはご法度である。そのため、読書やカードゲーム、ヘッドホンをしてのDVD鑑賞が鉄板の娯楽となる。また、生活用水の確保も深刻な課題であり、かつてのディーゼル潜水艦にとって「真水の一滴は血の一滴」と言われるほど貴重であったため、シャワーの使用も制限されていた。

さらにオオカミ少佐は、潜水艦特有の「トイレ事情」についても言及。かつての潜水艦では、汚物タンクの排出時にタンク内の気圧が高まるため、タイミングを誤ると汚物が逆流して「地獄が生み出される」リスクがあったという。食事に関しても、密閉空間での火災防止と酸素消費を抑えるため「火を使うことができない」という制約があるが、その分、食事の質は海上自衛隊の中でも評判が高く、手当も基本給の45.5％と非常に高水準であることが明かされた。（２０２４年４月以降は５５．５％に増額）

オオカミ少佐は、「不便を強いられる潜水艦だからこそ、メシだけはヨソ以上のモノを食べたい」という乗員の想いが、独自の工夫と連帯感を生んでいると締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:02

6時間働いて12時間休む？潜水艦の勤務体制「3直交代」の過酷さ
08:45

音を出してはいけない「静寂」が絶対条件の娯楽事情
10:21

「真水の一滴は血の一滴」シャワーと造水装置の制約
12:24

逆流すれば地獄絵図？潜水艦特有の恐ろしいトイレ事情
17:41

火気厳禁でも「海自で一番美味い」と言われる食事の秘密

