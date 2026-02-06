この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【今なら2割引】ついにAnkerから登場したトラベルアダプターは小型で便利です。「Anker Nano トラベルアダプタ」をレビュー

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が運営するYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【今なら2割引】ついにAnkerから登場したトラベルアダプターは小型で便利です。『Anker Nano トラベルアダプタ』をレビュー」と題した動画を公開した。Anker初となるトラベルアダプターの使い勝手や性能を詳しくレビューしている。



動画で紹介された「Anker Nano トラベルアダプタ」は、200以上の国と地域に対応する変換プラグだ。EU、UK、US/日本といった主要なプラグ規格に1台で対応できる。戸田氏はまず、そのコンパクトさと軽量さ（実測126g）を評価。プラグ部分が本体に収納できるため、「出っ張り全然ないじゃないですか。いいですよね、これ」と、荷物の中でかさばらず、他の機器を傷つけないデザインを称賛した。



本製品はUSB Type-Cポート2つ、USB Type-Aポート2つ、さらにACコンセント1つを備えた「5-in-1」仕様となっている。ただし、USBポートからの出力は最大20Wであるため、戸田氏はスマートフォンやタブレットの充電には十分としつつも、パソコンの急速充電には不十分だと指摘。しかし、本製品の真価はACコンセントにあるという。



このACコンセントは最大800Wまで対応しており、ここに手持ちの高出力な充電器を接続することで、ノートパソコンへの急速充電も可能になる。戸田氏は実際に100Wの充電器を接続し、「こういう使い方をすれば、何の問題もなくパソコンにも急速充電できる」と実演。このアダプター本体のUSBポートでスマートフォンなどを充電しつつ、ACコンセント経由でパソコンを充電するという使い方ができる点を大きなメリットとして挙げた。



戸田氏は、本製品を「海外旅行に持っていくならマスト」と結論付け、78点の高評価を与えた。単なる変換プラグとしてだけでなく、手持ちの充電器と組み合わせることで、渡航先でのあらゆる充電ニーズに応える拠点となりうる。海外渡航の予定があるユーザーにとって、荷物をスマートにしつつ充電環境を整えるための強力な選択肢となるだろう。