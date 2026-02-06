この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」を運営するのが氏が「反り腰&ぽっこり下腹部の悩みは、この毎日3分のプランクでぺたんこにする」と題した動画を公開しました。約3分間で体幹を鍛え、反り腰やぽっこり下腹部の改善を目指すプランクエクササイズを紹介しています。

動画は、音楽に合わせて様々なバリエーションのプランクをリズミカルに行うプログラムです。プランクの基本姿勢から、片足を上げる「レッグリフト」、膝を脇腹に引き寄せて腹斜筋を刺激する「プランクニーイン」、両足をリズミカルに開閉する「プランクジャック」など、多彩な動きで構成されています。

さらに、お尻を高く持ち上げて体幹と肩周りをストレッチする動きや、肘と手のひらで体を支える姿勢を切り替える「プランクアップダウン」、片手を前に伸ばしてバランスをとる高強度の種目など、体幹全体に効率よく負荷をかける動きが続きます。のが氏は、動作中はお尻が高く持ち上がりすぎないように意識することや、呼吸を止めないことの重要性を伝えています。

トレーニング時間はわずか3分。短時間で効率的に体幹を鍛えられるため、運動習慣がない人や忙しい人でも続けやすいでしょう。日々のスキマ時間にこのプランクを取り入れ、しなやかなボディラインを目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:12

片足ずつ上げるプランク
00:27

膝を脇に寄せるプランク
01:28

お尻を高く持ち上げるプランク
02:12

休憩：チャイルドポーズ
02:28

片手を伸ばしてバランスをとる

関連記事

のがちゃんねる発！立ったまま3分、お尻集中トレーニング

のがちゃんねる発！立ったまま3分、お尻集中トレーニング

 のがちゃんねる式「背中が羽ばたく」7分ストレッチ＆マッサージ

のがちゃんねる式「背中が羽ばたく」7分ストレッチ＆マッサージ

 ぽっこりお腹を2分で撃退！短期集中で追い込む腹筋トレーニング

ぽっこりお腹を2分で撃退！短期集中で追い込む腹筋トレーニング
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube