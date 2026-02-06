この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」を運営するのが氏が「反り腰&ぽっこり下腹部の悩みは、この毎日3分のプランクでぺたんこにする」と題した動画を公開しました。約3分間で体幹を鍛え、反り腰やぽっこり下腹部の改善を目指すプランクエクササイズを紹介しています。



動画は、音楽に合わせて様々なバリエーションのプランクをリズミカルに行うプログラムです。プランクの基本姿勢から、片足を上げる「レッグリフト」、膝を脇腹に引き寄せて腹斜筋を刺激する「プランクニーイン」、両足をリズミカルに開閉する「プランクジャック」など、多彩な動きで構成されています。



さらに、お尻を高く持ち上げて体幹と肩周りをストレッチする動きや、肘と手のひらで体を支える姿勢を切り替える「プランクアップダウン」、片手を前に伸ばしてバランスをとる高強度の種目など、体幹全体に効率よく負荷をかける動きが続きます。のが氏は、動作中はお尻が高く持ち上がりすぎないように意識することや、呼吸を止めないことの重要性を伝えています。



トレーニング時間はわずか3分。短時間で効率的に体幹を鍛えられるため、運動習慣がない人や忙しい人でも続けやすいでしょう。日々のスキマ時間にこのプランクを取り入れ、しなやかなボディラインを目指してみてはいかがでしょうか。