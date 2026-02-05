【警告】日本人が韓国に住むと“心が壊れる”5つの理由｜知らずに行くと後悔します
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【警告】日本人が韓国に住むと“心が壊れる”5つの理由｜知らずに行くと後悔します」と題した動画を公開。韓国で19年、日本で9年暮らした自身の経験から、日本人が韓国で暮らす際に「想像以上にしんどいと感じるポイント」を5つ挙げ、その背景にある文化や社会構造を解説した。
動画の冒頭でパクくん氏は、日本では当たり前とされる「時間を守る」「街が清潔」「人との距離感がちょうど良い」といった点が、逆に日本人が韓国で暮らす際のストレスになり得ると問題提起。まず、韓国社会に根付く「比べる文化」を挙げた。インスタグラムなどのSNSを通じて、どこへ行き、何を食べ、どんな服を着ているかという情報から「無意識に自分の立ち位置を測られる感覚がある」と説明。近年韓国で流行している高級な「おまかせ文化」も、他人に見せるための体験として広まっている側面があると指摘した。さらに、医師が出身大学のバッジを白衣につける例を挙げ、「常に比べられているという感覚がある」と語った。
次に、韓国を「競争がエンジンになって回っている国」と表現し、「超競争社会」の実態を解説。良い大学に入り一流企業に就職すれば高年収が狙える一方、そのルートから外れると「評価も選択肢も一気に狭まる」という厳しい現実を指摘。国家レベルでも常に他国との競争に勝たなければならなかった歴史的背景があり、競争が社会の隅々にまで染み込んでいると分析した。日本のように「他人は他人」と考え、平均点で静かに暮らすという「豊かさ、余裕」が少ないかもしれないと述べた。
その他、「パリパリ（早く早く）文化」に象徴されるスピード重視の気質や、バストイレが一体の住居、公共交通機関での通話、食事を残すことへの罪悪感の薄さといった「細かな風習の違い」が、日々のストレスとして蓄積される可能性にも言及した。
パクくん氏は、これらの違いは優劣の問題ではなく、文化や歴史的背景からくるものだと強調。動画の最後には、「自分は何を大事にしたいか、この国では何ができるか、それがマッチしているか、マッチしていないかが分かっただけ」と語り、海外で暮らすことは自分自身が求めるものを知るきっかけになると締めくくった。
僕が知っている日本と韓国を共有します。【パクくん】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数29カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。現在は東大院の博士課程で化学の研究をしている。