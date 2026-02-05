この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「高市さんが勝ちそう！？自民党が単独過半数とる！？世間の政治評論家のおかしさ！」を公開した。動画内で竹田氏は、衆院選の序盤情勢で自民党が優勢であることに触れ、予測を外した世間の評論家たちを「頭が不自由」と一刀両断。一方で、高市内閣が進める農林水産行政については「下の下」と断じ、おこめ券配布政策の矛盾と利権構造を厳しく指摘した。



動画冒頭、竹田氏は日経新聞や読売新聞が報じた「自民単独過半数の勢い」という情勢分析を紹介。高市内閣の支持率の高さや若年層の動向を踏まえれば「当然の結果」としつつ、自民党の敗北を予測していた多くの政治評論家に対し、「あいつらは嘘つきかバカかどっちかだ」「頭の不自由な方が多い」と辛辣な言葉で批判を展開した。



中盤以降は、自身が支持する高市政権への提言として、農林水産行政の問題点に言及。竹田氏は「おこめ券導入広がらず」という記事を読み上げ、全国約1700自治体のうち導入検討が数十にとどまる現状を「桁が2つ少ない」と指摘した。特に、JA全農などが発行するおこめ券が1枚500円で販売されながら440円分の買い物しかできず、差額の60円が事務経費や利益として発行団体に落ちる仕組みについて、「農水族の天下り先への利益誘導」「分かりやすい利権だ」と断じた。さらに、米不足で価格が高騰している局面で米の需要を喚起する政策を行うことに対し、「さらに米価が上がるに決まっている」と矛盾を突き、「どうしてもニラが食べたい人はどうするんだ」と使途を限定する非効率さを説いた。



竹田氏は、おこめ券配布やその事務費に巨額の予算を投じるなら、米の増産支援に回すべきだと主張。「税金の使い方が完全に間違っている」と述べ、高市氏への個人的な応援姿勢とは裏腹に、「農林水産行政は最悪ぶりぶりですね」と独特な表現で動画を締めくくった。