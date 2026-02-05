ミラノ・コルティナ五輪の開幕を前日に控えた5日、「TEAM JAPAN WINTER FEST プリントスタジアム presented by 三井不動産」オープニングイベントが都内で開かれた。カーリング女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレの藤沢五月（34）、女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）、池田直人（32）がゲストとして登場。中川安奈アナウンサー（32）の司会で冬季五輪にまつわるトークを展開した。

銅メダルを獲得した2018年平昌五輪、銀メダルを獲得した2022年北京五輪の2大会に出場している藤沢は、選手村での思い出話を披露した。「選手村でグッズが売られていて、最初の方は混んでいたから最後の方に買えばいいかと思っていたら補充されなくて…」。カーリングは予選から決勝まで長期間滞在するため、いつでも買えると余裕を持っていたら人気商品は早めに売り切れてしまったという。これに対し、中川アナは「メディア用は後半になるとセールになるのに…」と驚いた様子。藤沢は「今（ミラノ・コルティナに）行かれている選手に伝えるとしたら、早めに買ったほうがいいです！」と自身の経験を元に熱弁を振るった。

ロコ・ソラーレは昨年9月の日本代表決定戦に敗れて今大会の出場ならず。12月の五輪最終予選を経て出場権を勝ち取ったフォルティウスは、12日から始まる1次リーグに臨む。