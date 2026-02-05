中国全国人民代表大会（全人代、国会に相当）の常務委員会が4日、緊急会議を開き、軍事企業の関係者3人の代議員資格を剥奪した。中国専門家は先月24日に失脚した張又侠・中央軍事委員会副主席と劉振立・連合参謀長に対する捜査網を狭め、残存勢力に圧力を加えるジェスチャーだと分析した。

この日午後、中国国営の新華社は第14期全人代常務委員会第20回会議を開催し、個別代表の資格審査報告書を承認したと発表した。新華社は周新民・元中国航空工業集団理事長（57）、羅蒅・元中国核工業集団総工程師（59）、劉倉理・元中国工程物理研究院長（次官級、65）の代表資格を停止するという内容の第14期第15号公告文を発表した。

韓国外大の康筇栄（カン・ジュンヨン）教授は「この日資格を剥奪されたのは核・航空・物理など張又侠副主席が長く勤務した軍事装備分野の次官級」とし「張副主席の失脚から10日しか経過していない時点で速度調節をしたとみられる」と分析した。習主席が状況を統制しながら軍部と太子党勢力が反発できないように張副主席に対する捜査を忠実にするというメッセージということだ。

趙楽際・全人代常務委員長は2日、中国の習近平国家主席の3期目で2回目となる緊急会議を開き、代議員の資格を審査する単一議案を処理すると発表した。これをめぐり海外メディアは2023年7月の最初の全人代緊急会議で秦剛・元外相を免職して王毅政治局委員が外相を兼職すると決定したことがあったため、張又侠副主席・劉振立参謀長の代議員資格を剥奪すると展望した。

中国憲法上最高権力機構である全人代常務委は普通、隔月で偶数月に開き、法案の審議と処理、国務委員以下の高位国家公務員の免職権限を持つ。昨年10月には中国共産党第20期第4回中央委員会全体会議（4中全会）閉幕直後に張升民・党中央軍事委副主席を国家中央軍事委副主席に任命した。

習主席は軍部の士気管理もした。人民解放軍機関紙の解放軍報は先月31日から2日まで3日連続で張又侠・副主席と劉振立・参謀長を批判する社説を掲載した後、2日連続で関連記事を掲載しなかった。

一方、習主席はこの日、ロシアのプーチン大統領と画像会談をし、共同関心事の国際および地域懸案を議論したと、新華社が報じた。張又侠・副主席失脚事態を説明し、イランなど中東情勢について議論したと、北京外交関係者は分析した。