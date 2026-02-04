この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

良かれと思って逆効果に？思春期の子が「心を閉ざす」親のNG行動と意外な対処法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てに特化したYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が、「【反抗・無視】思春期の子供が話さなくなる本当の理由と親が一番やってはいけない対応」と題した動画を公開。思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、子どもが反抗的になったり親を無視したりする際の向き合い方について解説した。



動画で道山氏は、中学2年生の娘が話さなくなり、壁を作られているように感じると悩む親からの相談を紹介。こうした子どもの態度の変化には、いくつかの原因が考えられると指摘する。氏が挙げる主な原因は「家庭の雰囲気が悪くなっている」「過干渉になっている」「忙しくて子どもの要求を聞けていない」「思春期による自然な変化」の4つである。



特に、親が良かれと思って「勉強しなさい」などと口うるさく言う「過干渉」や、仕事の愚痴などで家庭の雰囲気が悪化している場合、子どもは親との接触を避けるようになると説明。また、子どもの要求に耳を傾ける機会が減ると「愛情バロメーターが下がる」とし、親子関係に距離が生まれる一因になると語った。



これらの原因に対する改善策として、道山氏はまず原因を見極め、それに応じた対応を推奨する。例えば、家庭の雰囲気が原因であれば、夫婦喧嘩を子どもの前でしない、子どもの好きな料理を作るなどして、居心地の良い空間を作ることが重要だという。過干渉が原因の場合は、迷惑行為や法律違反、人を傷つける行為以外は「一旦言わない」と決め、見守る姿勢が求められると述べた。



すでに子どもとの間に距離ができてしまっている場合は、「無理に関わろうとしない」ことが大切だと道山氏は強調する。その上で、親自身が笑顔を心がけるなどして「親の印象を良くする努力をする」ことを提案。挨拶や事務連絡といった最低限の会話を続けながら、親の印象が改善されれば「自然と話すようになってくる」と締めくくり、焦らずにまずは親自身の振る舞いを見直すことの重要性を説いた。