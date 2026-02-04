カカクコム<2371.T>は後場急落し、昨年来安値を更新している。きょう午前１１時４０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が６８８億９１００万円（前年同期比２１．５％増）、営業利益が２１１億３３００万円（同４．２％減）、最終利益が１４３億６９００万円（同４．８％減）だった。第３四半期（１０～１２月）は売上高が２４０億３０００万円（前年同期比１８.２％増）、営業利益が７２億９０００万円（同９．２％減）、最終利益が５０億２００万円（同９.２％減）になったとしており、足もとの減益幅拡大を嫌気した売りが出ている。



１０～１２月期は飲食店検索・予約サービス「食べログ」と求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」がトップラインの拡大に大きく寄与した。ただ、求人ボックスは広告宣伝費や代理店手数料といった成長のための投資が利益面で重荷に。セグメント損益が５億１００万円の赤字（前年同期は１２億１９００万円の黒字）に転じたことで全体の減益の主因になった。第４四半期（１～３月）も求人ボックスに対するブランド投資の強化で広告宣伝費や代理店手数料が増え、セグメント損失が拡大する見通しになっている。



