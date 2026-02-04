『ZIP!』出演の“会社員（26）”の正体にSNS騒然 街頭インタビューに登場「めちゃくちゃ可愛かった」「本人？」→本人も認める
2日放送の日本テレビ系情報番組『ZIP!』(月〜金 前5：50）の街頭インタビューに“会社員（26）”と紹介されて登場した女性の驚きの“正体”に、SNSが騒然となっている。
【写真】SNSも騒然となるかわいさ「めちゃくちゃ可愛かった」…出演シーンを切り取った善場まみ
同番組の企画で「高級アウター、どんな人が着ている？」と題した街頭インタビュー。2人目に登場した“会社員（26）”の女性は、「3年前、イタリアの高級ブランドコンクレールのダウンを購入。以前、広告系の会社に勤務していた時に買ったそうです」とナレーションベースで紹介。モンクレールのロングダウンは、「大学生時代から『社会人になったら着てみたいな』って思ってて。初任給みたいな感じで、思い入れがあります」と告白。購入金額は「30〜40万円」といい、「もちろんカードで買ったんですけど、嫌だなって（笑）。長く着れるかなって、思い切って買いました」と明かした。
この放送後、Xには「ZIPでアウターのインタビューに答えてたの善場まみちゃんでは？？？」「ZIPのアウターでインタビュー受けてたの会社員なってたけど善場まみじゃない？？？？え、絶対そうだと思うんだけど違う？？めちゃくちゃ可愛かったぞ…？？」「ZIPのアウターでインタビュー受けてたの会社員なってたけど善場まみじゃね？wwwww」と、セクシー女優の善場まみが出演していたのではないかと話題に。
これに善場も自身のXに、出演場面を写したテレビの画像を張り付けたユーザーの投稿を引用リポストし、笑顔の絵文字と「!」を投稿。インスタグラムにも「テレビの画面の画像とともに「実は・・・」と添え、暗に認めると、「すごいぃぃー！！！めっちゃかわいい会社員」「かわいすぎる会社員で有名になれるね」「最も美しい会社員」「ビジュ良すぎて会社員設定バレバレなんだけどww 可愛すぎ」「可愛いOLさんいるんだなぁって思って見てました！」「本人？」「やっぱまみちゃんだったんだ」などのコメントが寄せられている。
