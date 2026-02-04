【BOOKOFF SUPER BAZAAR ゆめまち習志野台モール店】 オープン：2月5日10時 営業時間： 平日10時～21時 土日祝9時～21時 所在地：千葉県船橋市習志野台 8丁目 58-1 ゆめまち習志野台モール 2F

ブックオフコーポレーションは、千葉県船橋市にあるゆめまち習志野台モール2階にて、「BOOKOFF SUPER BAZAAR ゆめまち習志野台モール店」を2月5日10時にオープンする。

本店は、「BOOKOFF 八千代大和田店」が1月に閉店したことを受け、売場面積約5倍・在庫数約2倍へとスケールアップして新たに誕生する大型店舗。本やCD、DVD、ゲームソフトをはじめ、アパレルやスポーツ用品、ベビー用品、ブランド品、楽器、生活雑貨など幅広いジャンルの商品を取り揃えた大型総合リユースショップ「BOOKOFF SUPER BAZAAR」として生まれ変わる。加えて、おもちゃやトレカ売場も強化され、64席を備えたトレーディングカード対戦スペースも新設される。

また、オープン初日の2月5日より8日までの4日間で商品を購入した先着8,000名に、店舗で利用できる「7連クーポン」がプレゼントされる。

アパレル

ハイブラ

フィギュア

対戦スペース

Copyright(c)BOOKOFF CORPORATION LTD. All rights Reserved.