C大阪U-18のFWがブンデス１部に電撃加入！ テストマッチで４ゴール、猛アピールで契約勝ち取る！「説得力のあるパフォーマンス」「才能に溢れている」と高評価
ブンデスリーガ１部のアウクスブルクは現地２月３日、セレッソ大阪のU−18に所属するFW小野田亮汰の獲得を発表した。契約期間は2030年までとなる。
この18歳はアウクスブルクのトライアルトレーニングに１週間参加し、U-23チームの親善試合では４ゴールを奪うなど猛アピール。契約を勝ち取った。
クラブの公式サイトで、アウクスブルクのスポーツディレクターを務めるベニー・ウェバー氏は、次のように小野田に期待を寄せる。
「１週間のトライアルで我々のチームに加わり、素晴らしいプレーを見せてくれた。最後のU-23の親善試合では、４ゴールを挙げるなど、説得力のあるパフォーマンスだった。彼は才能に溢れており、この環境で更なる成長を遂げられると確信している」
また小野田本人は、以下のように喜びを語っている。
「ドイツでプレーし、ブンデスリーガにたどり着くことが長年の夢でした。だからこそ、アウクスブルクでプレーできることを大変嬉しく、誇りに思います。パウル・レンツ・アカデミーのプロフェッショナルな環境やトレーニング施設、そしてサポート体制は、個人としても、サッカー選手としても、成長するために理想的です。この機会を与えてくれたアウクスブルクに心から感謝しています」
若きストライカーのドイツでの活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
この18歳はアウクスブルクのトライアルトレーニングに１週間参加し、U-23チームの親善試合では４ゴールを奪うなど猛アピール。契約を勝ち取った。
クラブの公式サイトで、アウクスブルクのスポーツディレクターを務めるベニー・ウェバー氏は、次のように小野田に期待を寄せる。
また小野田本人は、以下のように喜びを語っている。
「ドイツでプレーし、ブンデスリーガにたどり着くことが長年の夢でした。だからこそ、アウクスブルクでプレーできることを大変嬉しく、誇りに思います。パウル・レンツ・アカデミーのプロフェッショナルな環境やトレーニング施設、そしてサポート体制は、個人としても、サッカー選手としても、成長するために理想的です。この機会を与えてくれたアウクスブルクに心から感謝しています」
若きストライカーのドイツでの活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…