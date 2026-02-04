2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』がついに刊行。発売直後に大重版となり、坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

部下の本音が知りたい

職場の若手社員が「何を考えているかわからない」のは、上司にとって恐怖であるようだ。

「こんなことを言ったらパワハラだと言われてしまうのではないか？」

「何も言わないけど、実は不満があって急に辞めたりするのではないか？」

気を遣いつつ、「もっと本音を話してくれたら、安心できるんだけどなぁ」と思っている人は少なくない。

だからと言って、「もっと本音を話してよ」と言われても、部下は困ってしまうだろう。

本音とは何を指しているのかよくわからないからだ。

よくわからないままに「本音を語ろう」「本音ベースで〜」などと言い続ければ「本音ハラスメント」になってしまうかもしれない。

仕事に本音はいらない

組織開発コンサルタントの勅使川原真衣氏は、『組織の違和感』の中で「仕事に本音はいらない」という話をしている。

上司は部下に、素直にいろいろなことを話してほしいと思っている。しかし、当然ながら「あの人のことが嫌い」とか「あいつはバカだ」といったあけすけな主観を口にするべきではない。

ふつうは言えないようなことをズバリ言って盛り上げる毒舌芸人じゃないんだから。

「言いにくいことをズバリ言う」のを求めて、仲良くなろうとするのはおかしな話だ。

仲良くなって安心したいというのはわかるが、必要なのは「よりよい仕事をするために開示する本音」であるはずだ。

「気づき」をそのまま伝える

勅使川原氏は、「嫌いとかバカだというのは、相手のことをジャッジし終わった後の本音」だと指摘している。

職場で必要なのは、そういったジャッジではなく、違和感を伝えることだ。

ジャッジに至るまでの「なんか変だな」をつかまえる。

たとえば、

「さっきの発言の意図がわからなくて戸惑ってしまいましたが……自分がいかにこの分野に疎いかをつきつけられたような気がして、焦っているんですが……」

など、違和感をテーブルに置くのです。

つまり、本音というよりも、解釈の入っていない「気づき」をそのまま出すということ。



――『組織の違和感』p.37より

違和感の状態で伝えることで、違和感がこれ以上積もる前に「じゃあどうしようか？」と具体的な方策に話を進めることができる。

個人の違和感が職場の「課題」に変わるのだ。

こう考えると、「本音を言ってよ」ではなく、違和感をそのまま言ってもらえるようにすることが大事なのだとわかる。

それならば、「本音ハラスメント」も防げるはずだ。

（本稿は、『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』の発売を記念したオリジナル記事です）