昨年12月に発表されたオリコンの「好きなアナウンサーランキング」が業界で話題になっている。ベスト10にランクインした“女性アナ”の4人、“男性アナ”の3人がTBSのアナウンサーとなり、男女ともにトップ2を独占したのだ。TBSに何が起こっているのか。

＊＊＊

【写真を見る】艶っぽい“生肌”を大胆に… 「好きな女子アナ1位」の美しすぎるドレス姿

TBSで高視聴率が話題になる番組は日曜劇場くらい……にもかかわらず、アナウンサーの評判がいい。

「好きな女性アナウンサーランキング」では、1位に田村真子アナ（29）、2位に江藤愛アナ（40）、7位に南後杏子アナ（24）、そして10位に宇賀神メグアナ（30）がランクインした。

TBS公式サイトより

一方「好きな男性アナウンサーランキング」では、1位に南波雅俊アナ（37）、2位に赤荻歩アナ（44）、そして8位に杉山真也アナ（42）がラインクイン。ちなみに、昨年トップだったフリーの羽鳥慎一アナ（54）は3位に落ちた。民放プロデューサーは言う。

「女性アナ1位の田村アナと7位の南後アナ、男性アナ1位の南波アナと2位の赤荻アナは『ラヴィット！』人気、それ以外に考えられません」

各局の情報番組がしのぎを削る朝8時台に「ラヴィット！」がスタートしたのは2021年3月のこと。お笑いコンビ・麒麟の川島明（46）をMCに起用し、朝っぱらから若手芸人やタレントがゲームなどに興じるバラエティ番組だ。この3月で5周年を迎える。

「もう5年になるんですね。前番組の『グッとラック！』は落語家の立川志らくをMCに起用した情報番組でしたが、視聴率低迷のため1年半しか持ちませんでした。『ラヴィット！』がここまで長続きするとは誰も思わなかったかもしれません」

当初は「グッとラック！」に“劣るとも勝らない”低視聴率が話題となった。

「それはいまも変わっていません。世帯視聴率は2％の中盤、個人視聴率も1％台（ビデオリサーチ調べ、関東地区）で固定された感があり、NHKを含めた横並びでは5位が定位置となっています」

そんな番組に出演するアナウンサーが、なぜ高評価なのだろう。

「THE TIME,」にも波及？

「世帯視聴率は低くても『ラヴィット！』は若い視聴者を対象にしたコア視聴率が高い。若い人は面白かった企画などをSNSで拡散するので話題性も高くなる。無料配信のTVerでも視聴できるので、SNSで知って視聴する人も少なくない。そのため『ラヴィット！』に出演するアナウンサーの人気も高まったのだと思います」

女性アナトップの田村アナは番組スタート時から川島とコンビでMCを務めている。7位の南後アナは入社3年目。21世紀生まれの女性アナのランクインは初だという。

「田村アナは芸人たちを相手に場をまとめることができるし、番組の企画を楽しんでいる様子も好印象。昨年に続いて2年連続トップはTBS史上初の快挙となりました。南後アナがアナウンサーデビューしたのは『ラヴィット！』の前に放送されている報道・情報番組の『THE TIME,』で、総合司会の安住紳一郎アナ（52）の下で進行キャスターを続けています。と同時に『ラヴィット！』では中継リポーターや田村アナが休暇の時に代理MCも務めることも。そして2位の江藤アナ、10位の宇賀神アナは共に『THE TIME,』に出演しています」

「THE TIME,」の安住アナは番組の最後で、続く「ラヴィット！」の川島とクロストークを行うことがお決まりとなっている。

「そのつながりがあるからか、あるいは『好きなアナウンサーランキング』で殿堂入りしている安住アナの人気のせいか、低視聴率に悩まされている『THE TIME,』もコア視聴率は上がっているそうです。クロストークでは互いの番組にツッコミを入れたりしてますからね」

アナウンサーばかりでない「ラヴィット！」効果

男性アナトップの南波アナはNHKを経てTBSに移籍した変わり種。「ラヴィット！」でB'zの稲葉浩志のモノマネを披露したところ話題となり、23年に4位で初ランクインし、24年は2位、そして昨年はとうとう1位に上りつめた。

「南波アナは『ラヴィット！』のレギュラーではなく、“B'z軍団のメンバー”として常連の出演者です。2位の赤荻アナも不定期ながら『ラヴィット！』で実況を担当し、昨年の6位から2位に急上昇しました。一方、8位に入った杉山アナは『THE TIME,』で進行を担当しており、安住アナが不在の時は代行で総合司会を務めています」

杉山アナは「THE TIME,」で川島とのクロストークも行っている。昨年6月の放送では2人で酒を飲む約束までしていた。

「『ラヴィット！』を中心にTBSのアナウンサーが人気となっているわけです。その人気はアナウンサーにとどまらず、出演する芸人やタレントたちにも及んでいます。ギャル曽根（40）や矢田亜希子（47）は人気が再燃し、おいでやす小田（47）はじめSnow Manの佐久間大介（33）と宮舘涼太（32）は“ラヴィットファミリー”としてバラエティ界隈での人気を手にしています。さらに、オリコンが発表した昨年の『ブレイク芸人ランキング』で1位となったのも『ラヴィット！』にたびたび出演して人気となった青木マッチョ（30）でした」

「ラヴィット！」恐るべし……。

デイリー新潮編集部