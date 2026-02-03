お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（55）が、1日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。“大失敗”だという美容施術についてトークした。

番組で「美容」の話題になると、藤本は「美容に力入れている」と自慢。テレビに出るために、顔や全身脱毛にも取り組んでいると明かした。

しかし、先日の失敗だった出来事を回想した。「思いつきで美容外科に行ったりする」というフジモンは、あるお店に飛び込みで来店。美容には、ヒアルロン酸を顔に注入するのが効果があると聞いたが、「めっちゃ打つ。11本、11カ所ぐらい」と顔面のありとあらゆる所に注射されたと振り返った。

「2、3カ所かなと思っていた」というだけに、予想外の本数。それでも「張りが良くなる」と聞いて、施術後の変化を楽しみにしていたが、「原始人みたい」と予想外の顔になった。

番組では施術後の写真を紹介。顔が腫れており、驚きの変化だった。だが、スタジオが騒然となると思いきや「シーン」と静まり返ったまま。これにフジモンは「全然ウケへんかったな。ウケる思って出したんですけど」と苦笑いした。

MCの上沼恵美子が「ウケへんよ。心配する」と言うと、フジモンは「引かないでください」と懇願。さらに「もう戻っているんで大丈夫です」と話したが、上沼が顔をじっと見て「戻ってないんちゃう？」と一言。これには「戻っているでしょ！」と強く“否定”した。

結局、美容施術についてフジモンは「失敗でしょ」とポツリとつぶやき、「バラエティー的にも“失敗”ですわ」とこの日の“スベり”を反省していた。