YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「10000社以上を見てきたプロの税理士が起業10年以内に倒産する経営者の最悪な共通点を大暴露！」と題した動画を公開。1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、会社の設立年数というフェーズごとに異なる「絶対にやってはいけない経営のポイント」を解説した。



市ノ澤氏は冒頭で、「設立年数のフェーズごとに気をつけるべき経営のポイントは違う」と述べ、多くの経営者がこの違いを理解していないために倒産のリスクを高めていると警鐘を鳴らす。



まず、設立3年未満の創業期に陥りがちな罠として「数字を見ない経営」を挙げる。市ノ澤氏は、事業が軌道に乗っていないからと数字の管理を後回しにする経営者が多いと指摘。「最初から数字を見ていかないと後で苦労することになる」と述べ、創業当初から数字と向き合うことの重要性を強調した。また、利益が出ると税金を恐れて無駄な経費を使おうとする「無駄な節税」も、資金を失うだけの危険な行為だと指摘する。



次に、設立5年未満の成長期では「売上至上主義」が危険だと語る。氏によれば、売上を伸ばすこと自体が目的化し、値下げなどで利益を度外視してしまう会社が多いという。「売上は利益を増やすための手段であり、目的ではない」と断言し、利益の最大化を常に意識するよう促した。さらに、金融機関からの融資を自分のお金と勘違いし、散財してしまう「融資の無駄遣い」にも注意が必要だとした。



そして、経営が安定してくる設立10年未満の企業にとって最大の敵は「現状維持」であると市ノ澤氏は指摘する。「現状維持は衰退とイコール」であり、常に成長を目指さなければ、従業員の給与を上げることもできず、会社は緩やかに衰退していくと解説。現状に満足せず、常に成長を目指す意志を持つことが不可欠だと述べた。



本動画で語られている「経営者が陥る失敗の本質」は、現在の経営環境においても全く色褪せることのない普遍的な教訓である。会社の成長フェーズを正しく認識し、その時々で適切な経営判断を下すことの重要性を改めて教えてくれる内容となっている。