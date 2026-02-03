ガリガリの状態で保護されたオッドアイの白猫さん。1年後、劇的に変化した姿と表情がX（旧Twitter）に投稿されると、記事執筆時点で510万回も表示されるほど大反響！リプライ欄には「ちゃんと大切にされてるのが伝わってきてうれしい」「幸せの重みが伝わるフォルム」といった声が寄せられました！

【写真：ガリガリの状態だった野良猫→保護されて1年…涙が止まらない『劇的なビフォーアフター』】

1年前にガリガリだった白猫さん

Xアカウント「すみパン@2/8(日)譲渡会」は、保護された猫さんたちの日常を紹介しています。

今回ご紹介するのは、保護された当初、ガリガリだったオッドアイが特徴的な白猫さん。頬がこけ、体も見るからにほっそりしている状態で、心配していたという投稿者さま。

ここから投稿者さまによって、献身的にお世話をされたという白猫さん。そして、愛情をたっぷり注がれて、1年後……

1年後の姿に称賛の声が殺到！

なんと、まるで別猫のようにふっくら美ボディに大成長！お顔もふっくら、目もまん丸、体も太りすぎない健康的なフォルムへと育ったそうです。

表情もどことなく柔らかく変化したという白猫さんの現在の姿は、Xに投稿されると瞬く間に大反響！リプライ欄には「ちゃんと大切にされてるのが伝わってきてうれしい」「幸せの重みが伝わるフォルム」「愛されて育った顔してる猫さん」といった称賛の声が殺到しました！

