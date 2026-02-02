まさかの250円で！チーズを買わずに「チーズケーキ」が作れるレシピ

牛乳からチーズを作る！

牛乳から簡単にチーズが作れるってご存じでしょうか。そして、そのチーズを使ってチーズケーキが作れるとしたら試してみたくありませんか？冷蔵庫の中にあるものだけで作れる低コスト、低カロリーのチーズケーキレシピをご紹介します。

耐熱容器で生地作り

牛乳500ḡをレンジで4分加熱

加熱した牛乳に、レモン汁を足して冷蔵庫で冷やします。





牛乳チーズをキッチンペーパーで絞る

冷えたら、キッチンペーパーを敷き牛乳チーズの水気を絞ってチーズの完成！





その他の材料を混ぜる

レモン汁、砂糖、生クリーム、卵1個、薄力粉を牛乳チーズとしっかり混ぜ合わせる。





ケーキ容器へ入れる

クッキングペーパーを敷いた型にチーズケーキの生地を入れ、オーブンで焼く。





食べるのは次の日のお楽しみ

焼きあがったあとは、冷蔵庫でしっかり一晩冷やしてからお召し上がりください。





牛乳の消費に困ったときにはチーズケーキを！

500gの牛乳から、簡単においしいチーズケーキが作れます。思ったよりも簡単ですよね。節約にも、牛乳の消費にもなるこのレシピ。チーズケーキの新定番になりそうです！