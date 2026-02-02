まさかの250円で！チーズを買わずに「チーズケーキ」が作れるレシピ
牛乳からチーズを作る！
牛乳から簡単にチーズが作れるってご存じでしょうか。そして、そのチーズを使ってチーズケーキが作れるとしたら試してみたくありませんか？冷蔵庫の中にあるものだけで作れる低コスト、低カロリーのチーズケーキレシピをご紹介します。
耐熱容器で生地作り
牛乳500ḡをレンジで4分加熱
加熱した牛乳に、レモン汁を足して冷蔵庫で冷やします。
牛乳チーズをキッチンペーパーで絞る
冷えたら、キッチンペーパーを敷き牛乳チーズの水気を絞ってチーズの完成！
その他の材料を混ぜる
レモン汁、砂糖、生クリーム、卵1個、薄力粉を牛乳チーズとしっかり混ぜ合わせる。
ケーキ容器へ入れる
クッキングペーパーを敷いた型にチーズケーキの生地を入れ、オーブンで焼く。
食べるのは次の日のお楽しみ
焼きあがったあとは、冷蔵庫でしっかり一晩冷やしてからお召し上がりください。
牛乳の消費に困ったときにはチーズケーキを！
500gの牛乳から、簡単においしいチーズケーキが作れます。思ったよりも簡単ですよね。節約にも、牛乳の消費にもなるこのレシピ。チーズケーキの新定番になりそうです！