お店みたいにぷりっぷり！『基本のエビチリ』の作り方／プロに教わる加熱のコツは？
人気中華のひとつ『えびチリ』。お店のような、プリッとしたえびの食感とおいしさは、なかなか家庭ではできないもの……、と思っていませんか。
えびの下処理と加熱時間に注意すれば、えびのうまみとプリプリ感を最大限に味わえる、とってもおいしい『えびチリ』が作れますよ！
【必ずおいしく！ のコツ】
プリプリ食感のえびを堪能するには、
加熱時間は最小限に。
焼きすぎない、煮すぎないのが鉄則！
えびはさっと焼いて取り出しておき、あとからチリソースと合わせます。煮る時間は1分ちょっとと、かなり短めでOK。えびに火が入りすぎると堅くなるので必要最小限にとどめ、プリッと感をキープして。
『エビチリ』のレシピ
材料（2人分）
えび（無頭・殻つき）……10尾（約250g）
ミニトマト……4個
ねぎ……1/4本（約25g）
片栗粉……大さじ2（えびの下処理用）、大さじ1（まぶす用）、大さじ1（水溶き片栗粉用）
塩……小さじ1/2
サラダ油……大さじ1
〈A〉
にんにくのすりおろし……1かけ分（約10g）
トマトケチャップ……大さじ3
豆板醤……小さじ1/2
〈B〉
水……3/4カップ
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2
砂糖……小さじ1/2
酒……小さじ2
しょうゆ……小さじ2
ラー油……少々
作り方
えびは殻をむき、あれば背わたを除く。ボールに入れ、片栗粉大さじ2、塩、水少々を加えてよくもみ、水の色がグレーににごってきたら水を捨て、水を数回取り替えながら洗って汚れを落とす（このグレーの汚れがえびの臭みの原因。ここでしっかり汚れを落としておくと、味わいにぐっと差が出る）。ざるに上げて水けを拭き取り、片栗粉大さじ1をまぶす。
ミニトマトはへたを取り、縦4等分に切る。ねぎはみじん切りにする。片栗粉大さじ1と水大さじ1を混ぜ合わせ、水溶き片栗粉を作る。
フライパンにサラダ油を中火で熱し、えびを入れて2分焼く。上下を返して2分焼き、一度取り出す。
同じフライパンにAを入れて弱火にかけ、1分ほど炒める。ミニトマト、Bを加えて中火にし、煮立てる。えびを戻し入れて1分煮る。
水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから数回に分けて加え、そのつど混ぜる。ひと煮立ちしたら、ねぎ、ラー油を加えてひと混ぜする。
