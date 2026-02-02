お店みたいにぷりっぷり！『基本のエビチリ』の作り方／プロに教わる加熱のコツは？

人気中華のひとつ『えびチリ』。お店のような、プリッとしたえびの食感とおいしさは、なかなか家庭ではできないもの……、と思っていませんか。

えびの下処理と加熱時間に注意すれば、えびのうまみとプリプリ感を最大限に味わえる、とってもおいしい『えびチリ』が作れますよ！

【必ずおいしく！ のコツ】

プリプリ食感のえびを堪能するには、

加熱時間は最小限に。

焼きすぎない、煮すぎないのが鉄則！

えびはさっと焼いて取り出しておき、あとからチリソースと合わせます。煮る時間は1分ちょっとと、かなり短めでOK。えびに火が入りすぎると堅くなるので必要最小限にとどめ、プリッと感をキープして。

『エビチリ』のレシピ

材料（2人分）

えび（無頭・殻つき）……10尾（約250g）

ミニトマト……4個

ねぎ……1/4本（約25g）

片栗粉……大さじ2（えびの下処理用）、大さじ1（まぶす用）、大さじ1（水溶き片栗粉用）

塩……小さじ1/2

サラダ油……大さじ1



〈A〉

にんにくのすりおろし……1かけ分（約10g）

トマトケチャップ……大さじ3

豆板醤……小さじ1/2



〈B〉

水……3/4カップ

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2

砂糖……小さじ1/2

酒……小さじ2

しょうゆ……小さじ2



ラー油……少々



作り方

（1） えびは殻をむき、あれば背わたを除く。ボールに入れ、片栗粉大さじ2、塩、水少々を加えてよくもみ、水の色がグレーににごってきたら水を捨て、水を数回取り替えながら洗って汚れを落とす（このグレーの汚れがえびの臭みの原因。ここでしっかり汚れを落としておくと、味わいにぐっと差が出る）。ざるに上げて水けを拭き取り、片栗粉大さじ1をまぶす。

（2） ミニトマトはへたを取り、縦4等分に切る。ねぎはみじん切りにする。片栗粉大さじ1と水大さじ1を混ぜ合わせ、水溶き片栗粉を作る。

（3） フライパンにサラダ油を中火で熱し、えびを入れて2分焼く。上下を返して2分焼き、一度取り出す。

（4） 同じフライパンにAを入れて弱火にかけ、1分ほど炒める。ミニトマト、Bを加えて中火にし、煮立てる。えびを戻し入れて1分煮る。

（5） 水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから数回に分けて加え、そのつど混ぜる。ひと煮立ちしたら、ねぎ、ラー油を加えてひと混ぜする。

『エビチリ』人気レシピ3選

堤 人美 2#エビチリ#主菜 えびと卵のチリソース20分293kcal約190円2#エビチリ#主菜

大庭 英子 2#エビチリ#主菜 えびときのこのチリソース239kcal約210円2#エビチリ#主菜

松田 万里子 3#主菜#中華料理 えびとなすのチリソース251kcal約500円3#主菜#中華料理

えびを使ったおすすめレシピ

樋口 秀子 18#炒めもの#主菜 えびとかぶの炒めもの15分208kcal約160円18#炒めもの#主菜

小林 まさみ 20#煮もの#主菜 えびのトマトクリーム煮383kcal約250円20#煮もの#主菜

島本 美由紀 178#アジアンサラダ#副菜 ヤムウンセン192kcal約260円178#アジアンサラダ#副菜

豆板醤を使ったおすすめレシピ

みない きぬこ 20#あえもの#副菜 豆もやしのキムチ風63kcal約80円20#あえもの#副菜

小田 真規子 3#主菜#鮭・サーモン 鮭とねぎのチゲ風262kcal約520円3#主菜#鮭・サーモン