¾®ÀôÈ¬±À¤Î"Â©»Ò"¤¹¤éÍý²òÉÔÇ½¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£ºÊ¥»¥Ä¤À¤±¤ËÄÌ¤¸¤¿Ž¤±Ñ¸ì+ÆüËÜ¸ì+½Ð±ÀÊÛ¤¬¤Þ¤¶¤ëŽ¢¿ÀÈë¤Î¸ÀÍÕŽ£
¢£¡È»Ò¶¡¤¿¤Á¤µ¤¨¤è¤¯²ò¤é¤Ê¤¤¡ÉÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤Î²ñÏÃ
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤Ï¾ï¤ËÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Î¸ÀÍÕ¡£»þ¤Ë¤Ï¼½ñ¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤Æ»úËë¤¬Î®¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤ÎÉ×ÉØ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¾ï¤Ë±Ñ¸ì¤ò²ò¤¹¤ë¿Í¤¬Ëµ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÃæ¤Ç¡¢É×ÉØ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¿ÀÈë¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»í¿Í¡¦Çë¸¶ºóÂÀÏº¤Ï¿ïÉ®¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¤Î²ÈÄíÀ¸³è¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤Ï½÷Ãæ¤ä²¼ËÍ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤µ¤¨¤è¤¯²ò¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆâ¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â²ò¤é¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â²ò¤é¤Ê¤¤¿ÀÈë¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¡¢¼«Ëý¤é¤·¤¯Ãç´Ö¤Î»Ò¶¡¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÊÌÀ¤³¦¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊÇë¸¶ºóÂÀÏº¡ØÇë¸¶ºóÂÀÏºÁ´½¸¡ÙÂè10´¬¡¡¾®³Ø´Û¡¢1943Ç¯¡Ë
¢£¸À¸ì½¬ÆÀ¤è¤ê¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤ÎËÜ¼Á¤òÄÏ¤à¤³¤È¡×¤òÍ¥Àè
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÉ×ÉØ¤Î°¦¤¬À¸¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤ò°¦¤·¤¿È¬±À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î½¬ÆÀ¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³¶¡¢Àµ³Î¤ÊÆüËÜ¸ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÍýÍ³¤ÏÌÀ²÷¤À¡£»Å»ö°Ê³°¤Î»þ´Ö¤ÏÆüËÜ´Ø·¸¤ÎÃøºî¼¹É®¤ËË×Æ¬¡£¤½¤â¤½¤â¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤â¸ÂÄêÅª¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¾åÃ£¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
ÍèÆü»þ¡¢È¬±À¤Ï´û¤Ë40ºÐ¡£º£¤µ¤é°ì¤«¤éÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤è¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ²ñÏÃ¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¡£¤¢¤È¤ÏËÝÌõ¤äÄÌÌõ¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ø¤ÎË¬Ìä¤ä¼èºà¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤À¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¡£È¬±À¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤Î´°àú¤Ê½¬ÆÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤ÎËÜ¼Á¤òÄÏ¤à¤³¤È¡×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤¦³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬É×ÉØÀ¸³è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£Æü¡¹¤Î»¨»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð°¦¾ð¤À¤Ã¤Æ½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¡Ä¡Ä´Î¿´¤Î²øÃÌ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«‼
¢£ÏÃ¤¬ÌÌÇò¤±¤ì¤Ð¡¢¥»¥Ä¤Ë²¿ÅÙ¤â¸ì¤é¤»¤¿
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï´ÊÎ¬²½¤µ¤ì¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¬±À¤¬¥»¥Ä¤«¤é²øÃÌ¤òÊ¹¤¼è¤ë»þ¤Î»Ñ¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«´ñÌ¯¤Ç¤¢¤ë¡£¥»¥Ä¤Î²óÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¬ÀÎÏÃ¤ò¥Ø¥ë¥ó¡ÊÃð¡§¥Ï¡¼¥ó¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»Ï¤á¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤Î¶Ú¤òÂçÂÎ¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶Ú¤ò½ñ¤¤¤ÆÃÖ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é°Ñ(¤¯¤ï)¤·¤¯ÏÃ¤»¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÏÃ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ËÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Þ¤¹¤È¡ÖËÜ¤ò¸«¤ë¡¢¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿½¤·¤Þ¤¹¸Î¡¢¼«Ê¬¤ÎÊª¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÈó¾ï¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤¢¤é¤¿¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´é¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ´ã¤¬±Ô¤¯ÉÝ¤í¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÎÊÑ¤êÊý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾®ÀôÀá»Ò¡Ö»×¤¤½Ð¤Îµ¡×¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¹±Ê¸¼Ò1976Ç¯¡Ë
¤³¤ì¤Ï¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¸ì³ØÆÃ·±¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥»¥Ä¤¬ËÜ¤ò¸«¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç²øÃÌ¤òÃúÇ«¤Ë¸ì¤ë¡£È¬±À¤Ï¤¢¤é¤¹¤¸¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢°ì¸À°ì¶çÊ¹¤Æ¨¤¹¤Þ¤¤¤È½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é´é¤Ä¤¤¬¼¡Âè¤Ë¸±¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸ÏÃ¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤¬ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤«¡¢È¬±À¤Ï½ñ¤¯»þ¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤ò»È¤¦°ìÊý¤Ç¡¢²ñÏÃ¤äÊ¹¤¼è¤ê¤Ï°ìÄê¿å½à°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥»¥Ä¤ÎÏÃ¤¹¤³¤È¡È¤¹¤Ù¤Æ¡É¤òÍý²ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¸ì³ØÆÃ·±¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë°¦¤Î¿¼¤µ¤¬À¸¤ó¤À¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£È¬±À¤¬¥»¥Ä¤Î¸ì¤ë²øÃÌ¤Ë¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥Ä¤Î¿´¡¢¥»¥Ä¤Î´¶À¡¢¥»¥Ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¥»¥Ä¤¬½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Æó¿Í¤¬É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Û¤É»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1891Ç¯1·î¤Ë¥»¥Ä¤¬½÷Ãæ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤Î´Ö¤À¡£¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿»þ¡¢ÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¾Ò²ð¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¶µÆ¬¤ÎÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡ÖÄÌÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Þ¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌîÊë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆó¿Í¤Î´Ö¤Ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ä¡Ä³Î¤«¤ËÈþ¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÇºÑ¤à¤Î¤ÏÎø°¦´ü´ÖÃæ¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
·ëº§¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£½÷ÃæÁê¼ê¤Ê¤é¡Ö¥Æ¥£¡¼¡Ê¤ªÃã¡Ë¡×¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¡ÊÁÝ½ü¡Ë¡×¤ÈÃ±¸ì¤òÊÂ¤Ù¤ì¤ÐºÑ¤à¡£¤À¤¬ºÊ¤È¤Ê¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£¡Öº£Æü¤ÎÍ¼ÈÓ¤Ï²¿¤¬¤¤¤¤¡©¡×¡Ö¿ÆÀÌ¤¬Íè¤ë¤±¤É¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í»Ò¶¡¤âÍß¤·¤¤¤Í¡×¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤òÃ±¸ì¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£È¬±À¤¬·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤ò¡£
¡Ö¥»¥Ä¤µ¤ó¡¢¤¨¡¼¤Ã¤È¡Ä¡Ä¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡©¡¡¤¤¤ä¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡£M¡¢M¡Ä¡Ä¡×
Ê¬¸ü¤¤¼½ñ¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é´À¤ò¤«¤¯È¬±À¡£²£¤ÇÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥»¥Ä¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤É¤³¤í¤«¡¢´°Á´¤Ë¥³¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥»¥Ä¤ÏÉ¬»à¤Ë±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿
¤â¤Á¤í¤ó¥»¥Ä¤â¡¢±Ñ¸ì½¬ÆÀ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·§ËÜ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¡¢È¬±À¤¬¥»¥Ä¤Ë±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¾¾¹¾»Ô¤Î¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¥»¥Ä¤¬»È¤Ã¤¿¥á¥âÄ¢¤¬¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢È¬±À¤ÎÈ¯²»¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÒ²¾Ì¾¤Ç½ñ¤¼è¤ê¡¢²£¤ËÆüËÜ¸ì¤Î°ÕÌ£¤òÅº¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÅØÎÏ¤ÎÀ×¤À¡£
Fire¡¡¥Õ¥ï¥¨¥é¡¡²Ð
tired¡¡¥¿¥¨¥ê¥À¡¡¤¿¤¨¤®¡¡¤¯¤¿¤Ó¤ì¤ë
tomorrow¡¡¥È¡¼¥Þ¥ë¡¡ÌÀÆü
Nothing is the matter¡¡¥Î¥ª¥Æ¥ó¡¦¥¨¥º¥Ç¡¼¡¦¥Þ¥È¥ê¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ÊÅ¸¼¨¿ÞÏ¿¡Ø¾®Àô¥»¥Ä¡¡¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¡Ù2024Ç¯¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û¡Ë
È¬±À¼«¿È¡¢¥®¥ê¥·¥ãÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É°é¤Á¤Ç¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤é¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´ó½É³Ø¹»¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÄ¹¤é¤¯Êë¤é¤·¤¿¤Î¤ÏÆîÉô¤Î¥Ë¥å¡¼¥ª¥ê¥ó¥º¡£¤·¤«¤â¡¢¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÊ¸²½¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¤Ê¤Þ¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Öwater(¿å)¡×¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡×¡¢¡Öoil(Ìý)¡×¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥ë¡×¤ÈÈ¯²»¤µ¤ì¤ë¡£¡Öthese(¤³¤ì¤é)¡×¤Ï¡Ö¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ç¡¼¥º¡×¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥»¥Ä¤¬Ê¹¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¤Ê¤Þ¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤ò¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç°ìÈ¯½ñ¤¼è¤ê¡£¡Ö¥Õ¥ï¥¨¥é¡×¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥Ä¤¬ËÜµ¤¤Ç±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡£¸½Âå¤Ê¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â²»À¼¤ò¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯²»¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1979Ç¯¤Î¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÎÈ¯Çä¤ÈÉáµÚ°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£È¬±À¤Ï¡ÖÀµ¼°¤Ê±Ñ¸ì¶µ°é¤òÄü¤á¤¿¡×
¤½¤ì°ÊÁ°¡¢ÌÀ¼£¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³°¹ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Ï¡¢¶µ»Õ¤ä³°¹ñ¿Í¤ÎÈ¯²»¤ò°ìÅÙÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç½ñ¤Î±¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆóÅÙÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¹¤Æ¨¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤À¡£¤À¤«¤é¥»¥Ä¤Î¥á¥â¤Ï¡¢±Ñ¸ì½¬ÆÀ¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤ÀÅØÎÏ¤ÎµÏ¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ¬±À¤Ø¤Î°¦¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¤·¤«ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¸ÀÍÕ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢É×ÉØ¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤·¤«Íý²ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë°¦¤¬À¸¤ó¤À¿ÀÈë¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£È¬±À¤Î¼¡ÃË¡¦°ð³À´à¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤È¿½¤·¤Þ¤·¤Æ¤âÉ×¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë±÷¤Æ¤Î¤ß´°Á´¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë±Ñ¸ìÄ¾Ìõ¼°¤Î°ì¼ïÆÈÆÃ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î·»¤ÏÊì¤Ë¼¡¤¤¤ÇÃæ¡¹¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤âÉã¤Î»à¤Ì1¡¢2Ç¯Á°º¢¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤òÄ°¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾®ÌîÌÚ½Å¼£ÊÔÃø¡Ø¤¢¤ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î»×¤¤½Ð¡§¾®ÀôÈ¬±À¤Î¼¡ÃË¡¦°ð³À´à¤ÎÀ¸³¶¡Ù¹±Ê¸¼Ò1992Ç¯¡Ë
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÃË¡¦°ìÍº¤Î¾Ú¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤Ø¤Î¡ÖÀµ¼°¤Ê±Ñ¸ì¶µ°é¡×¤òÄü¤á¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡ÈÉ×ÉØ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¡É¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥»¥Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤âÈ¬±À¼«¿È¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ë¶µ¤¨¤ë¶µ»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¤Î¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸Û¤ï¤ì¤¿¡¢±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢½éÊâ¤Î±Ñ²ñÏÃ¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¶µ¤¨¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Ë¤Ï²È»ö¤â°é»ù¤â¤¢¤ë¡£ËèÆü±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²¿¤è¤ê¡¢Æó¿Í¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ÎË³¤·¤¤¸ì³ØÎÏ¤À¤±¤ÇÆü¾ï²ñÏÃ¤â¡¢²øÃÌ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤â¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Àµ¼°¤Ê±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£È¬±À¤¬¡ÖÃÇÇ°¡×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¼ÂÅªÈ½ÃÇ¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦Ë¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢»Ò¶¡¤Î¶µ°é¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÍº¤ÏÂ³¤±¤Æ¤³¤¦µ¤¹¡£
¢£±Ñ¸ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¤è¤½¤Î¿Í¡É¤È¤Ï²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤
Ä¹ÃË¤¬½Ð±ÀÊÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¹²¤Æ¤Æ±Ñ¸ì¶µ°é¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£É×ÉØ´Ö¤Ê¤é¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¸ÀÍÕ¡×¤Ç½½Ê¬¤À¤¬¡¢»Ò¶¡¤Ë¤ÏÀµ¼°¤Ê±Ñ¸ì¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¸½¼ÂÅªÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¸ÀÍÕ¡×¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤¬¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ì¤ÇÄÌ¤¸¤ë¤Î¤«Ææ¤Ç¤¢¤ë¡£
´à¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤½¤Î¿Í¤È¤Ï²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢±Ñ¸ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Æ¥ó¥¥³¥È¥Ð¥Ê¥¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡ÖÅ·µ¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¡×¡ÖÌµ¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Íº£Æü¤ÏÅ·µ¤¤¬¤è¤¯¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÊÖ»ö¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤âÈ¬±À¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ü¤¦¡Ê¤Ê¤ó¤Ç¡Á¤À¤í¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦½Ð±ÀÊÛ¤Þ¤Çº®¤¼¤Æ¤¤¤¿¡£±Ñ¸ì¡ÜÆüËÜ¸ì¡Ü½Ð±ÀÊÛ¡£¤Þ¤µ¤Ë¥«¥ª¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£È¬±À¤È¥»¥Ä¤À¤±¤¬ÄÌ¤¸¤ë¡Ö¿ÀÈë¤Î¸ÀÍÕ¡×
¤À¤¬¡¢¤³¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿¸À¸ì¤ò¡¢Æó¿Í¤Ï´°àú¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«¡£¿¼¤¯°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤òÍý²ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤â¤Þ¤¿¡¢È¬±À¤òÍý²ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ê¸Ë¡¤âÂÎ·Ï¤âÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÆó¿Í¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¸ÀÍÕ¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀµ¤·¤¤±Ñ¸ì¡×¤Ç¤â¡ÖÀµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Æó¿Í¤Ë¤Ï´°àú¤ËÄÌ¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ç¤µ¤¨´°Á´¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¿ÀÈë¤Î¸ÀÍÕ¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤Î¿¼¤¤å«¤Î¾Ú¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë