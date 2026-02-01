トッテナムvsマンチェスター・C スタメン発表
[2.1 プレミアリーグ第24節](Tottenham Hotspur Stadium)
※25:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 14 アーチー・グレイ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 8 イブ・ビスマ
MF 22 コナー・ギャラガー
FW 7 シャビ・シモンズ
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 38 Souza
DF 67 J. Byfield
DF 76 ジェームズ・ロウズウェル
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 52 カラム・オルセシ
MF 57 R. Kyerematen
FW 11 マティス・テル
FW 28 ウィルソン・オドベール
監督
トーマス・フランク
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 ナタン・アケ
DF 68 マックス・アレイン
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 56 ライアン・マカイドゥー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります