「客より店員が多い」なぜヤマダ電機はいつもガラガラなのに潰れないのか？売上1兆円を生む仕組み

「ヤマダ電機はいつもガラガラで客が入っていないように見えるけど大丈夫なのか?」という声をよく聞きます。ネット上でも「ガラガラなのになぜ潰れない？」との疑問がよく話題になっています。

確かにヤマダ電機の店舗を訪れると「客より店員が多い」という声もあながち間違っていない、と言えるほど閑散としているフロアがあります。

しかし実際には、ヤマダ電機(ヤマダホールディングス;以下、ヤマダHD)は売上1兆円超を誇る家電量販店の最大手企業です。

なぜヤマダHDはいつも閑散としているのに儲かっているのか。その儲けのカラクリとは？ 実際の店舗を視察しながら、その強さの秘訣を探ります。

家電業界はトップ7でシェア60%を占める市場

日本の家電業界はどのようなプレイヤーで構成されているのでしょうか。家電市場の売り上げ上位企業の顔ぶれを見てみます。

日本の家電量販店の市場規模は10兆円市場です。24年度は23年度から4.8%伸びています。電気代高騰、エコ意識の高まりなどもあり、家電各社で高付加価値商品の販売が増え、21年以来3年ぶりに市場規模が10兆円を回復したというのが実態です。市場は大きくは伸びない中で、各社がしのぎをけずる超競争状態にあるのが家電市場です。

近年のヤマダHDの業績を見てみましょう。

ヤマダHDは家電業界でダントツトップの1兆6290億円の売り上げ(25年3月期)です。一時期は厳しい時期もありましたが、売り上げ、利益ともに上昇傾向にあります。

2位「ビックカメラ」に6000億円以上の差

家電市場においては15.8%のシェアを誇ります。これはシェア理論で言うところの優位シェアと言って、競合他社に対して競合優位性を保持していることを意味し、そう簡単に立場がひっくり返らないシェアです。実際に2位のビックカメラに6000億円以上の差をつけています。

しかもヤマダHDは売り上げも2.3%伸ばしています。伸び率としては高くはないですが、売り上げの規模を考えるとこの伸びは評価に値する伸び率です。

ただ、売り上げの伸び率ではノジマが112.1%、ヨドバシカメラが108.0%、エディオンが106.5%と、市場の成長率を超えて伸びているのが目立ちます。

売り上げ規模ではダントツでヤマダHDですが、今は競合の猛追を受け始めているという状況です。

ここ4年間の家電量販店トップ3を見ても、3位は入れ替わりがありますが、1位ヤマダHD、2位ビックカメラという順位は変わりません。ヤマダHDは不動の1位をキープし続けている家電市場のリーダー企業なのです。

では、店頭では客が少なく感じるのに、ヤマダHDが業界トップで1兆円以上の売り上げを上げられているのはなぜなのか？ その実態を探っていきましょう。

家電量販店の客は、週末や休暇シーズンに集中

これは昔から続く傾向ですが、ヤマダHDだけではなく、そもそも家電量販店は週末や年末年始、夏休みなど、世の中が休みとなるタイミングで集中的に集客をする業態です。

家電量販店の取扱商品は、どちらかと言えば耐久消費財などの高額商品が多いという特徴があります。中には100万円を超えるようなテレビや、数百万円のリフォームなどもあります。

このような商品やサービスを購入するためには、家族みんなで一緒に実物を見て、購入手続きをとるというのが一般的でしょう。特に家の中で使うものは、旦那さんが一人で決められないものが多いのではないでしょうか(笑)。

そうなると結果的に、週末や年末年始などに客数が偏ります。だから平日に客数が少なくても十分に経営は成り立つのです。

インバウンドが支える売上

あらためて実際に、都内のヤマダHD店舗に行ってきました。都心型のLABI店舗で、地下1Fから6Fまである店舗です。

実際に何人くらいの客がいるのでしょうか。平日でも、ランチ終わりの13時過ぎ〜14時ごろであれば少しは客入りも増えるだろうと見越して行ってみました。

その結果、客数は6F・10人、5F・5人、4F・3人、3F・1人、2F・7人、1F・20人、地下1F・11人という状況でした。比較的、客数の多かった6Fは、フィギュアやゲームコーナーに訪日外国人が集まっていました。

2Fでは、多くの女性客が照明器具や季節家電、掃除機を見ていました。地下1Fは日用品、医薬品、化粧品、電球などを扱うフロアで、6Fと同様、訪日外国人を中心に集客しています。

もっとも来店客が多かったのはスマホ関連を扱う1階で、店舗の中でも最も立地条件の良いフロアということもあり、客数はわりと多くいました。

1Fだけみると「閑散としている」という感じはありませんでしたが、他の階では確かに、店員のほうが多いというフロアがいくつもありました。

都心型の店舗という立地もあり、訪日外国人が立ち寄りやすく、その分、平日の客数アップにはつながっているようでした。店内には「TAX FREE」の大きな看板も目立ちます。

地方郊外の店舗ではそこまで大きな比率はないかもしれませんが、確実にインバウンドが売上を嵩上げしていることが分かりました。

ヤマダだけ店員が多いと感じるカラクリ

家電量販店は家電メーカーから商品を仕入れて、その仕入金額をメーカーに支払います。商品を店頭に配荷することを「セルイン」と呼びます。 その仕入額に応じて量販店には奨励金などが支払われますが、メーカー側からすると商品の売れ残りや返品といったリスクも存在します。

やはりメーカーとしては、できる限り投入した商品をすべて売り切ってほしいのが本音です。そこで量販店は、売れ残りを出さないよう販売に力を入れることになります。

その販売意欲を高める仕組みとして、実際の販売後（セルアウト）にメーカーから量販店へキャッシュバックされる制度があり、これを「セルアウトリベート」と呼びます。

すべてのメーカーがリベートを払えるわけではありませんし、基本的にはできるだけ低く抑えたいと考えています。また、商品単価が低いために、リベートを多く支払えない企業(例：PC周辺機器メーカーや新興企業など)もあります。しかしその一方で、「奨励金もリベートも人も出す」という大手メーカーも存在します。その結果、店頭にはこうした応援販売員が増えていきます。

ヤマダHDでは現在、この「セルアウトリベート」への転換を進めており、これによって売上総利益率を上げようとしているのです。

しかし同社の店頭従業員数は、25年度は前年比約99.7％(同社IR資料より)です。自社の従業員がまだ店頭に多く配置されていて、さらにメーカーからの応援販売員も多く受け入れている状況です。このようなことから、ヤマダHDの店頭には販売員が多くいて、客の方が少ないという現象が見られるのです。

すでにノジマでは自社販売員のみで売り場をまわしていますし、ビックカメラでも27年までにメーカーから派遣されている販売員約2000人の受け入れをやめて、自社の中堅社員のみで売り場をまわしていくと22年に発表しています。

つまり、他社と比べてもヤマダHDで「客より販売員が多い」ように映るのは必然というわけです。

