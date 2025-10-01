GetNaviとGetNavi webでは「ディープなモノ情報が知りたい、モノ談義もしたい」という想いを叶えるこだわりのコミュニティ「GetNavi Salon」を運営中！ 本連載では、メンバーの製品レビューをご紹介します。 【今回主に取り上げる製品】 東芝 ZABOON TW-127XP4L 価格: 21万9780円（税込） 抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXを搭載した東芝のドラム式洗濯機の最上位モデル 【レビュワー】 GetNavi Salo