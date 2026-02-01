インプラント症例1万件の歯科医が解説、治療にかかる「生涯コスト」の全貌
歯科医師の木村隆寛氏が運営するYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」が、「インプラントを入れると生涯通していくらかかる？」と題した動画を公開。高額なイメージのあるインプラント治療について、初期費用からメンテナンスまで含めた「生涯コスト」を専門家の視点から詳細に解説した。
動画の冒頭、木村氏はインプラントの生涯コストが「初期治療費と定期メンテナンス費の合算」で決まると説明。まず、AIによる概算として、初期治療費の相場が1本あたり約30万～40万円であることを提示した。これは精密検査・診断費用（1万～5万円）、手術費用（15万～35万円）、人工歯・被せ物の費用（5万～18万円）などを合計した金額である。ただし、骨の量が不足している場合の骨造成手術など、口腔内の状態によっては追加費用が発生し、総額は大きく変動するという。
次に木村氏は、インプラントを長持ちさせるために不可欠な「メンテナンス」の費用について言及。「メンテナンスを怠るとインプラント周囲炎などのトラブルが発生し、結果的に再治療が必要になるリスクが高まります」と警鐘を鳴らす。メンテナンス費用の相場は1回あたり3000円～1万円で、3～6ヶ月に1回の通院が推奨されるとのことだ。
動画の後半では、これらの費用を基に具体的な生涯コストをシミュレーション。一般的な歯科医院でインプラント1本を入れ、20年間メンテナンスに通った場合、初期費用40万円とメンテナンス費用30万円（5000円×年3回×20年）を合わせて、総額は約70万円になると試算した。一方で、木村氏のクリニックでは総額59万円ほどになるという。さらに、複数本や全歯を治療する「オールオン4」のようなケースでは、総額が300万～500万円近くになる計算も示された。
一見すると高額に感じるが、木村氏は「20年使えば、1本あたり1ヶ月につき2910円」と月々のコストに換算して提示。生涯にわたって使うことを考えれば、コストパフォーマンスは決して悪くないという視点を示した。記事の最後には、費用を抑える方法として医療費控除の活用を勧め、「10万円、20万円単位で結構返ってきます」とアドバイス。長期的な視点でコストを考え、信頼できる歯科医院で適切な治療とメンテナンスを受けることの重要性を強調して締めくくった。
