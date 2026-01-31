シャープの未発表なeSIM対応機種「SH-M34」はエントリースマホ「AQUOS wish5s」に！Google Play対応製品に登録。廉価版か
|エントリースマホ「SHARP AQUOS wish5」のカスタマイズモデル「wish5s」が登場へ！写真は既存のwish5
既報通り、フランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiやイスラエルの仮想移動体通信事業者（MVNO）である「Travel Sim」のeSIM対応機種にSharp（以下、シャープ）の未発表な型番「Sh-M34Sg」および「Sh-M34Tw」が登録され、型番規則からそれぞれ「SH-M34」の台湾向けおよびシンガポール向けとなります。
これにより、少なくとも日本ではオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として「AQUOS wish5s（型番：SH-M34）」が発売される準備が進められており、海外では台湾とシンガポールにてAUQOS wish5sが発売されることになりそうです。なお、AQUOS wish5sは開発コード名がAQUOS wish5と同じ「SX5」となっており、基本的な仕様は同じとなると見られ、末尾の“s”がどういった意味になるかにもよりますが、一般的には機能が劣ったりする廉価モデルを指すことが多いに思われます。
シャープではAQUOSブランドにおけるメーカー版のスマホとしてフラッグシップモデル「AQUOS R」シリーズとスタンダードモデル「AQUOS sense」シリーズ、エントリーモデル「AQUOS wish」シリーズを中心に展開しており、AQUOS Rシリーズには上位機となるproを投入することもあるほか、かつては大画面かつ軽量をコンセプトにした「AQUOS zero」シリーズも展開していました。
他にも移動体通信事業者（MNO）向けに「BASIO」ブランドや「シンプルスマホ」なども納入しているほか、モバイルルーターも開発・製造しています。これらのうちのメーカーブランドのスマホについては主にAQUOS RとAQUOS wishがその年の前半、AQUOS senseがその年の後半に投入されることが多くなっており、今年も恐らく次機種としてAQUOS R11とAQUOS wish6、AQUOS sense11が登場する見込みです。
そんなAQUOSスマホですが、すでに紹介していたように未発表な型番であるSH-M34の台湾向けとシンガポール向けが海外の通信事業者におけるeSIM対応機種に登録され、タイミングとしては今年の前半に投入される機種となると見られるため、AQUOS R11またはAQUOS wish6のどちらかではないかと考えられていましたが、今回、新たにそのSH-M34がGoogle Play対応製品に登録され、製品名がAQUOS wish5sとなることが明らかになりました。
|機種
|型番
|発売日
|AQUOS sense10
|SH-M33
|2025-11-13
|AQUOS wish5
|SH-M32
|2025-06-26
|AQUOS R10
|SH-M31
|2025-07-10
|AQUOS R9 pro
|SH-M30
|2024-12-13
|AQUOS sense9
|SH-M29
|2024-11-21
|AQUOS R9
|SH-M28
|2024-07-26
|AQUOS wish4
|SH-M27
|2024-07-26
|AQUOS sense8
|SH-M26
|2023-11-09
|AQUOS wish3
|SH-M25
|2023-07-06
|AQUOS sense7
|SH-M24
|2022-11-25
|AQUOS R6
|SH-M22
|2021-09-24
|AQUOS wish
|SH-M20
|2022-01-21
