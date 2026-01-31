【鉄道のんびり旅・静岡】美食の地・下田温泉の“何度でも通いたくなる店”

気候が温暖で、熱海や伊東などメジャーな温泉地が点在する伊豆半島。その半島を南下すると現れるのが下田。そんな下田は今、移住者の増加も相まって、美食を中心にニューカルチャーが躍進中。

“何度でも通いたくなる店”、が旅の新スポット

「温泉もあるし、綺麗な海もある。でも、他に何にもないよね」と不名誉な言われ方をしてきた町に、新しい風が吹き出した。きっかけのひとつは、この地に惹かれて店を開いた移住者たち。2021年に『FermenCo.』を立ち上げた佐々木さん夫婦は、共に東京出身。みんなでシェアして食べられる幸せな食べ物・ピッツァの店をやりたいと準備をしていたところ、SNSで今の店の大家さんと繋がった。ロケーションの素晴らしさに惹かれ、下田での開店を決意し移住してきたという。

「この地で、食材と作り手との素晴らしい出会いがいくつもあり、ピッツァの美味しさと可能性がさらに広がったと思います」と佐々木健人さん。一方、新たな交流拠点として注目される旧町内に、2023年誕生したのが総菜カフェの『カマや』と、本格的なイタリアンジェラートの店『Amore』だ。風通しが良く、地元民のウェルカム気質に惹かれたという杉山裕子さんの店『カマや』は、野菜たっぷりの総菜と、民家を改装した居心地の良さが魅力。今や「ただいま」と言って店に来る人も多い、町の寄り合い場所だ。

「アクセスしづらいが故に独特の文化を維持し、他の町にはない魅力が残っているのを感じて」移住を決めたのが『Amore』の久保田翼さん。この町に何の店があったら嬉しいか考えて、行き着いたのがジェラート店だったそうで、本場イタリアに学び、旬の食材を使った日常のご褒美になるジェラートを提供する。

「ただ提供して終わりではなく、この店が、いろんな人の憩いの場になってほしいと思っています」

同様に、地元民にも新しい動きが生まれている。観光客などの賑わいは増えているのに、自慢の海産物を味わってもらえる寿司店は減少の一途。そんな状況を変えようと『美松寿司』4代目の植松隆二さんが立ち上げたのが、週末だけ寿司を握る“副業寿司職人”の育成が目的の『寿しらぼ三○二』だ。ここが、美味しい寿司を気軽に食べられる場所としても機能する。店があるのは、植松さんの同級生が副住職を務める了仙寺の一角。「下田ファンを生み、リピーターを増やすこと」が二人の共通の願い。これに同調したのが、同じく同級生で、ところてんの『西林商店』が実家の西川裕大さん。1月末日に、同じエリアにところてんカフェをオープン予定だ。

古来、食あるところに交流が生まれる。港町の温泉街・下田には、ファンにならずにいられない食と空間、そして人が待っている。

FermenCo.

冬の新作の、原木しいたけとゴルゴンゾーラチーズ \2,700

海の青、潮風にピッツァとワイン。これ以上ない、最高の組み合わせ

ほんのり酸味のある香り高く発酵させた生地と、オーナーが出合った「衝撃的に美味しい伊豆食材」を組み合わせたピッツァ。風味豊かなナチュラルワインも魅力。

information

FermenCo.

下田市吉佐美348-37 TEL. 0558-36-3643 11:00〜15:00、17:00〜20:30 火曜休 Instagramはfermenco.pizza 伊豆急下田駅から車で10分。

おそーざいCAFEカマや

ランチ \1,650（ドリンクセット \1,980）。デザートとスープも付く。

食で人をもてなすのが好き。そんな思いが詰まった空間

民家を改装した一軒家カフェ。テーブル席と和室のちゃぶ台席がある。

information

おそーざいCAFEカマや

下田市2-12-9 TEL. 055-22-7231 ランチ11:00〜14:00 、テイクアウト15:00〜（売り切れ次第終了） 営業日はInstagramのosozaicafe_kamayaで確認を。伊豆急下田駅から徒歩6分。

Gelateria Amore

冬期おすすめのキウイとみかん、定番のアモーレミルクの組み合わせ。\690

季節ごとに訪れたい、滋味深いジェラート店

本場の製法を継承。可能な限り伊豆の食材を使い、旬の食材を生かしたフレーバーを手がける。

information

Gelateria Amore

下田市1-23-14 TEL. 非公開 11:00〜18:00 月・火曜休（1月中旬〜2月中旬は休み） 詳細はInstagramのgelateria__amoreで。伊豆急下田駅から徒歩8分。

寿しらぼ三〇二（みまつ）＆西林、了仙寺

お任せ5貫セット \1,300。

高校の同級生3人が目指す、地元の新たな人気スポット

了仙寺の一角の『寿しらぼ三○二』は立ち食いスタイル。同じ敷地にところてんカフェ『西林』も1月31日にオープン。

information

下田市3-12-12 『寿しらぼ三〇二』11:30〜14:30 月〜木曜休、『西林』10:00〜15:00 月〜木曜休 伊豆急下田駅から徒歩12分。