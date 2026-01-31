連続20得点超え試合数が119に達したSGA…1960年代にチェンバレンが樹立した記録へ肉薄

オクラホマシティ・サンダーは、1月30日（現地時間29日、日付は以下同）に敵地ターゲット・センターでミネソタ・ティンバーウルブズ相手に111－123で敗れたことで、ここ4戦を1勝3敗とした。

とはいえ、昨シーズンの王者は依然としてウェスタン・カンファレンスならびにリーグトップの38勝11敗をマーク。ウェスト2位のサンアントニオ・スパーズ（32勝15敗）に5.0ゲーム差をつけている。

そしてエースのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）は、ウルブズ戦でもゲームハイの30得点8アシストに6リバウンドを記録し、今シーズン33度目の30得点超え。

昨シーズンのMVPは、今シーズンここまで49試合のうち47試合へ出場。平均32.0得点4.4リバウンド6.2アシスト1.3スティールに加え、フィールドゴール成功率55.6パーセント、3ポイントシュート成功率39.0パーセント（平均1.8本成功）、フリースロー成功率89.4パーセントを残している。

27歳のスコアリングガードは、レギュラーシーズンにおける連続20得点超えの試合数で119試合に到達。NBA歴代2位にいる男は、ウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）が保持するNBA史上最長の126試合連続まで近づいている。

2月2日のデンバー・ナゲッツ戦以降も、SGAが毎試合プレーして20得点以上を積み上げていくことができれば、オールスターブレイク前のラストゲームとなる同13日のミルウォーキー・バックス戦で126試合に到達し、ブレイク後の初戦となる同21日のブルックリン・ネッツ戦で20得点以上を奪うことができれば、1961年10月から1963年1月にかけてチェンバレンが残した記録を塗り替えることとなる。

その間、サンダーは2連戦が2度組まれているため、SGAが欠場する可能性はある。それでも、ケガなどによる長期離脱にでも見舞われない限り、SGAがコートに立って20得点以上を続けていくのであれば、2月中にはNBA新記録を樹立することになりそうだ。

