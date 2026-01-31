この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【ETCカード】還元率＆年会費で選ぶETCカード付帯クレジットカードおすすめ10選【PR】」と題した動画を公開。多くの人が見落としがちなETCカードの年会費やポイント還元率に着目し、高速道路の利用で損をしないためのカード選びを解説した。



動画ではまず、普段使っているクレジットカードに付帯したETCカードをそのまま利用することで、意図せず損をしている可能性があると警鐘を鳴らす。例えば、楽天カードやPayPayカード、三井住友カードなどは、条件によってはETCカードに年会費550円が発生する場合がある。また、P-Oneカードやファミマカードのように、ETC利用分がポイント還元や割引の対象外となるカードも存在する。つまり、「高速料金をどれだけ支払っても還元されないETCカードもある」というわけだ。



こうした背景から、動画ではETC利用時の還元率が高いクレジットカードを10枚厳選して紹介。中でも1枚目におすすめされたのが「コスモ・ザ・カード・オーパス」だ。このカードは、ETCカードの発行手数料・年会費が無料で、対象の高速道路では1.5%という高還元率を誇る。さらに、コスモ石油のガソリンスタンドで会員価格で給油できる特典も付帯しており、ドライバーにとって非常にメリットが大きい一枚だ。



特定の高速道路を頻繁に利用する人には、「イオン首都高カード」や「イオンTHRU WAYカード」が推奨された。それぞれ毎週日曜日に首都高で20%オフ、阪神高速で5%オフという強力な割引特典がある。また、年会費無料で発行できる「Amazon Mastercard」に付帯するETCカードは、利用の有無にかかわらず年会費が一切かからない点が魅力として挙げられた。



最後に、クレジットカードのポイントとは別に、高速道路事業者が提供する無料サービス「ETCマイレージサービス」への登録を強く推奨。このサービスに登録すると、ETCでの支払額に応じて最大10%相当の「マイレージポイント」が貯まり、通行料金として利用できる。クレジットカードのポイント還元と合わせて活用することで、高速料金の節約効果を最大化できると締めくくった。