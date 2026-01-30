タレントの千秋が30日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。

千秋は「こんなことある？ずっと家族みたいな2人が、娘のお祝いをしてくれました」と書き出し、出川哲郎、ウド鈴木との3ショットを投稿。

「去年の秋、出川さんと娘はパリのシャルル・ド・ゴール空港で、12年ぶりくらいに偶然、再会したのです そこからの流れ」と経緯を説明し「美味しいごはんとサプライズでプレート、花束、そしてプレゼントまで 小さい頃から知ってるんだし、お祝いするよ！って気持ちだけで嬉しかったのに、まさか本当に実現してくれるなんて。私じゃなくて娘のために、2人がわざわざスケジュール合わせてお祝いしてくれた…こんなことある？超超超超超嬉しかったです」と喜びをつづった。

2人について「テレビに出始めた頃、『君、絶対売れるよ』と言ってくれた出川さん。とても励みになりました。20代は毎日のように、出川さんやキャイ〜ンやよゐこと、お酒も飲まずに遊んでいました。ウドちゃんとは、人生で1番の激動をいつも一緒に乗り越えました」と回顧。

「この2人が、私の娘が大きくなったことをこんなに喜んでくれて、何も気取らずいつも通りに大笑いして、楽しくて、幸せ過ぎました」。帰宅した後、出川さんからメールが。『いい子に育ってよかったね！』いつも当たり前にそこにいてくれたけど、今日は改めて2人の存在がどれだけ私にとって大きいのかを実感しました。娘にもしっかり伝わりました。今だけちゃんと言うね、出川さん、ウドちゃん、大好きだよ！」と感謝を記した。

千秋は2002年にお笑いコンビ「ココリコ」遠藤章造と結婚し翌年長女を出産するも、07年に離婚。16年3月にテレビ局社員の男性と再婚したが、24年に離婚を公表した。