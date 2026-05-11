株式会社REJECTが運営するeスポーツチーム「REJECT」は、所属選手・ストリーマーが、2026年5月10日（日）に開催される『CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回』に出場することを発表した。■「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー」について「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー」は、『ストリートファイター6』の公式大会シリーズ「CAPCOM Pro Tour 2026」における地域予選大会。2026年5月から12月