＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ 【映像】霧島に贈られた“巨大すぎる”副賞14場所ぶり3度目の賜杯を抱いた霧島に贈られた“巨大すぎる”副賞にネットが騒然。優勝の余韻に浸る土俵上に登場した規格外のサイズの物体に、ファンからは「デカすぎる」「なんやこれw」と驚きの声が殺到した。14場所ぶり3度目の幕内最高優勝を果たしたのは、関脇・霧島（音羽山）。優勝インタビューで「賜杯はめ