雨の日の外出、傘選びに迷うことってありませんか？

「リュックが濡れない大きさが欲しい」「でも、車の乗り降りでバタバタしたくない」 そんな、あちらを立てればこちらが立たずな悩みをうまくまとめてくれるのが、「NURASAN-27s」です。

使い手のことを考えた工夫が詰まっていて、雨の日の移動を少しだけ軽やかにしてくれる。そんな折りたたみ傘の魅力をご紹介しますね。

荷物までしっかりカバー。余裕のある120cmサイズ

折りたたみ傘って、どうしても身体の一部がはみ出しがち。特にリュックを背負っているときや、買い物帰りでモノを持っているときは、どうしても肩やバッグがしっとり濡れてしまいますよね。

この傘の特長は、開いたときの直径が120cmという広めの設計です。これくらいの広さがあると、大切なビジネスバッグや手荷物も、しっかり傘の下に収まります。自分だけでなく、持ちものまで守れる安心感があるのはうれしいポイントです。

スムーズな振る舞いを助ける、自動開閉と逆閉じの工夫

いくら傘のサイズが十分でも、使い勝手が良くないと手が伸びなくなってしまいます。その点、「NURASAN-27s」は使い心地も考えられています。

例えば、車から降りるシーン。片手に荷物を持っていても、ボタンを押すだけで開閉できるので、身体を濡らす時間を短くできます。

さらに特長的なのが「逆閉じ構造」という仕組み。傘を閉じると濡れた面が内側に入るので、たたんだ後に服や車のシートを濡らす心配が少なくなります。電車やバスで周りの人に水滴がつくのを気にしすぎることもなくなりそうですね。ちょっとした気遣いが自然にできる、スマートな仕様です。

濡れない安心感とスマートな使い心地。この2つをバランスよく備えているのが「NURASAN-27s」の魅力です。雨の日の移動を、ちょっとでも心地よくしたいという方、ぜひ以下より詳細情報をチェックしてみてくださいね。

