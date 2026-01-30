この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新版】年会費無料＆高還元クレジットカードおすすめ10選（1%還元以上の高ポイント還元）【PR】」と題した動画を公開。年会費無料のクレジットカード選びにおいて、近年重要性が増している「還元対象外サービスの少なさ」という視点から、本当にお得なカード10枚を厳選して解説している。



動画では、年会費無料クレジットカードの選定基準として「還元率1.0%以上」「還元対象外のサービスが少ない」「年会費が無料または簡単な条件で無料にできる」という3つのポイントを提示。かつては年会費無料で高還元率のカードが主流だったが、近年はプリペイドカードへのチャージや公共料金、税金の支払いがポイント還元の対象外となるケースが増えていると指摘する。



その上で、特におすすめのカードとして数枚が紹介された。まず「リクルートカード」は、年会費永年無料で基本還元率が1.2%と高い点が魅力だ。国際ブランドによって電子マネーチャージの還元対象や還元率が異なる点には注意が必要だが、「何も考えず常時1.2%の高還元を受けたい人」に最適だと評価している。



次に、ポイント管理が面倒な人に向け、「P-oneカード Standard」を推奨。このカードは請求時に自動で1%が割り引かれる仕組みで、ポイントの失効リスクがないのが大きな利点だ。さらに高還元を求めるなら、1%割引に加えてポイントも貯まる「P-oneカード Wiz」も選択肢となる。



また、コンビニ利用者には「ファミマカード」や「ローソンPontaプラス」も挙げられた。特に後者は、各種電子マネーへのチャージや公共料金の支払いも1%還元の対象となる汎用性の高さが特徴で、au PAYと組み合わせることで合計1.5%還元を実現できる点も強みだ。



動画の締めくくりとして、自身のライフスタイルに合わせ、還元率の数字だけでなく「何にポイントがつくか」をしっかり見極めることが、年会費無料カードを最大限に活用する鍵であると結論づけた。