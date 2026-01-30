キンプリ永瀬廉、友人結婚式のスピーチに悩み「ドーム公演より緊張する」

1月28日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、今年の春に控えている友人の結婚式について語った。

番組内で、友人の結婚式が控えており、友人代表のスピーチを頼まれたと明かした永瀬は、「でもなんか、話の流れでやから、“やってね”みたいな。正式なやつじゃないというか」「でもそれをやっぱ、こっちは覚えてるやん」「それすごい迷ってる。どうしようかなとか」「春やから、それをやるのであればもうそろそろちょっと文を考えないといけないとかあるからさ」とコメント。

また、「新郎の方はもちろん友達やけどさ、それ以外の新郎新婦の友達も来るわけやん。緊張しちゃうよね！そんなのね。俺、ドーム公演より緊張するもん」「いうたらもう顔見知りなわけやんファンの人と。（結婚式は）まじでさ、初対面の人じゃないっすか」「結婚式とか、ずっとそのことで頭がいっぱいになってさ、感動できへんのちゃうかとすら思ってる」と心境を明かした。

さらに、「書いてくれたら嬉しいよスタンスやろうけどさ、こっちからしたらやっぱりエンターテイナーやから俺。ちょっとみんなが感動するような言葉とか使った方がいいのかなみたいな」「悩みに直面した。たった今」と語っていた。