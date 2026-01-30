ドジャース戦力外→8か月後に朗報「彼を忘れない」 遂に36歳の新天地決定、補強続くメッツに驚きの声
メッツとマイナー契約
米大リーグ・ドジャースで長年プレーしていたオースティン・バーンズ捕手が29日（日本時間30日）、メッツとマイナー契約を結んだと発表された。
日本時間早朝の発表だった。36歳のバーンズは2011年ドラフト9巡目（全体283位）でマーリンズ入りし、14年オフにドジャースへ移籍。15年にメジャーデビューを果たし、昨年5月まで在籍した。事実上の戦力外（DFA）となったが、功労者として惜しまれた。
メッツはビシェット、ロバートJr.、ペラルタら今オフに積極補強。X上の米ファンからは「彼らは本当にドジャースのようになりたいんだ」「ソトはどれだけの助けが必要なんだ？」「これを止めなければならない。いつになったら十分なんだ？ メッツはすべてを破壊しようとしている！」「彼はLAの秘密を暴露するつもりだぞ」「彼らはただ情報が欲しいだけだ」などと驚きの声が上がった。
またバーンズに対しては「あなたが恋しい」「オースティンにとっては良いことだ」「どうか彼を大事にしてくれよ」「バーンズ、大好きだよ。2度のチャンピオンだ」「ドジャースの2020年ワールドシリーズでの、彼が成し遂げた重要な役割を決して忘れない」などと移籍後の活躍も願う声も上がった。
（THE ANSWER編集部）