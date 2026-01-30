「Max 100 2025」

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE」の対象商品にXiaomiのチューナーレステレビが追加された。

セールでは、アンテナ不要のGoogle TV搭載チューナーレステレビ「A Pro 43 2026」や「S Mini LED 55 2025」などが期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「A Pro 43 2026」

4K解像度に対応するチューナーレステレビ。広色域と精密な色調整を備えたQLEDディスプレイにより、よりリアルで引き込まれるような映像を実現する。HDMI×3を搭載し、ゲーム機やPC、各種デバイスを接続可能で、低遅延ゲームモードにも対応し、快適なゲーミング体験ができる。

「S Mini LED 55 2025」

新世代Mini LEDディスプレイテ技術を搭載したチューナーレステレビ。最先端のMini LEDディスプレイテクノロジーにより、画面を392の独立した調光ゾーンに分割し、映像の明るさを細やかにコントロールできる。