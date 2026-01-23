カービィカフェの期間限定スイーツ♡エアライダーの世界がデザートに

カービィの世界観をたっぷり楽しめることで人気のカービィカフェに、ファン必見の期間限定デザートが仲間入りします。今回は、ライドアクションゲーム『カービィのエアライダー』をモチーフに、見た目も楽しい一皿が登場。ゲームの爽快感とカフェならではの可愛さを詰め込んだスイーツは、思わず写真に残したくなる仕上がりです。カービィ好きにはたまらない特別なひとときを楽しんで♡

エアライダーの世界を再現

新作デザート「風になれ！エアライダーのフレンチトースト」は、花に囲まれた草原コース「フラリア」をプレートで表現。

ワープスターに乗ったいちごアイスのカービィが、色とりどりのフルーツやお花のもなか、蝶のクッキーに囲まれながら駆け抜ける姿が描かれています。

ゲームの世界に入り込んだようなビジュアルは、食べる前からワクワク感たっぷりです。

VANILLABEANSのプレミアムライン始動♡至高のショーコラが誕生

じゅわっと広がる幸せの味

メインのフレンチトーストには、いちごアイスとメープルシロップを合わせ、ひと口ごとにやさしい甘さが広がる味わいに。

シロップがしみ込んだフレンチトーストは、思わずスピードアップしてしまいそうなおいしさです。

見た目の可愛さだけでなく、満足感のあるデザートとして楽しめるのも魅力です♪

全店で楽しめる期間限定

風になれ！エアライダーのフレンチトースト

価格：2,728円(税込)

本メニューは、カービィカフェ全店(TOKYO／OSAKA／HAKATA)で提供される期間限定デザート。旅行やお出かけの途中に立ち寄れるのも嬉しいポイントです。

ゲームの発売後も、カフェでエアライダーの世界を体感できる特別な機会となっています。

販売期間：2026年2月4日(水)～7月7日(火)

提供店舗：カービィカフェ全店(TOKYO／OSAKA／HAKATA)

※『カービィカフェ』は、「星のカービィ」の版権管理を行うニンテンドースターズからのライセンスで、ベネリックが運営するキャラクターカフェです。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

© Nintendo / SORA

カービィと一緒に駆け抜ける甘い時間

エアライダーの爽快感と、カービィカフェならではの可愛さを一皿に詰め込んだ「風になれ！エアライダーのフレンチトースト」。

期間限定だからこそ味わえる特別なデザートは、ファンはもちろん、カフェ巡りが好きな人にもおすすめです。

カービィと一緒に、花舞う草原を駆け抜けるような甘いひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡