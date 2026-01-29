元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（68）が29日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、衆院選（2月8日投開票）を前に出馬の誘いがあったことを打ち明けた。

立憲民主党を離党し、減税日本・ゆうこく連合を立ち上げた原口一博元総務相に言及。「知事をさせていただいた時、民主党政権だたんですけど、民主党政権の総務大臣をされたんです。その時からの付き合いで」。また「ビートたけしのTVタックル」にもたびたび出演しており、よく知る間柄だったという。

そんな原口氏だが、衆院選を前に公明党と新党・中道改革連合を結党することになった立民に不信感を口にし、離党を表明。自ら新党を立ち上げた。

東国原氏は「新党を立ち上げるのに、実を言うとお誘いを受けました」と、ゆうこくからの出馬要請があったことを打ち明けた。「言っていいんですかね」と迷いつつも、「お誘いを数カ所から今回（受けていた）…すみません、ありがとうございます。ありがたいことなんですが、数カ所からお誘いいただきました。その一つが原口さんでありました」と続けた。

その上で「私は国政じゃなく…国政は視野に入っていないので、丁重にお断りをさせていただいた」と告白。東国原氏は次期宮崎県知事選への出馬が有力視されていると、地元メディアが報じている。