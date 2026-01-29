【大雪情報】30日にかけて大雪のおそれ 東北・北陸70cm、近畿60cm、東海40cm予想 東京23区でも積雪か 日本海側は交通障害に警戒【最新 雪雨シミュレーション】
日本付近は強い冬型の気圧配置となっていて、東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に、３０日（金）にかけて大雪となる所がある見通しです。
【写真を見る】【大雪情報】30日にかけて大雪のおそれ 東北・北陸70cm、近畿60cm、東海40cm予想 東京23区でも積雪か 日本海側は交通障害に警戒【最新 雪雨シミュレーション】
気象庁によりますと、日本付近の上空には強い寒気が流れ込んでいます。このため、30日（金）にかけて東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に降雪が強まる見通しで、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。
また、関東甲信地方でも強い寒気の流れ込みで29日は雪や雨の所があり、関東地方の平野部でも積雪の所がある見通しです。予想より地上気温が低くなったり、降水量が多くなったりした場合には、大雪となる可能性があり、交通障害や路面の凍結に留意してください。
［雪の予想］（多い所）
３０日午前６時までの予想２４時間降雪量
東北地方 ５０センチ
北陸地方 ７０センチ
東海地方 ４０センチ
近畿地方 ６０センチ
３１日午前６時までの予想２４時間降雪量
東北地方 ７０センチ
北陸地方 ５０センチ
近畿地方 ３０センチ
３０日午前６時までの予想２４時間降雪量
関東地方北部の山地 ３０センチ
関東地方北部の平地 １センチ
箱根から多摩・秩父地方 ５センチ
関東地方南部の平地 １センチ
甲信地方 ４０センチ