日本付近は強い冬型の気圧配置となっていて、東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に、３０日（金）にかけて大雪となる所がある見通しです。

【写真を見る】【大雪情報】30日にかけて大雪のおそれ 東北・北陸70cm、近畿60cm、東海40cm予想 東京23区でも積雪か 日本海側は交通障害に警戒【最新 雪雨シミュレーション】

気象庁によりますと、日本付近の上空には強い寒気が流れ込んでいます。このため、30日（金）にかけて東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に降雪が強まる見通しで、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。

また、関東甲信地方でも強い寒気の流れ込みで29日は雪や雨の所があり、関東地方の平野部でも積雪の所がある見通しです。予想より地上気温が低くなったり、降水量が多くなったりした場合には、大雪となる可能性があり、交通障害や路面の凍結に留意してください。

［雪の予想］（多い所）

３０日午前６時までの予想２４時間降雪量

東北地方 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ４０センチ

近畿地方 ６０センチ

３１日午前６時までの予想２４時間降雪量

東北地方 ７０センチ

北陸地方 ５０センチ

近畿地方 ３０センチ

３０日午前６時までの予想２４時間降雪量

関東地方北部の山地 ３０センチ

関東地方北部の平地 １センチ

箱根から多摩・秩父地方 ５センチ

関東地方南部の平地 １センチ

甲信地方 ４０センチ