MacBook Pro、今年は2回アップデートされる説アリ【買い時迷子】
い、いつ買えばいいのだ。
そろそろM5 Pro／Maxモデルが追加されるのでは？ みたいな雰囲気のあるMacBook Pro。メモリ値上がりの出口が見えぬから、そのタイミングでアップデートしたいいや、今値段が落ち着いているM4 Pro／Max版を買うべきだ
みたいなMacBook Pro購入チキンレースが世界中で開催中かと思いますが、さらにジャッジの難易度を高める新たな噂が聞こえてきました。
Bloombergのマーク・ガーマン記者は、OLED（有機EL）タッチスクリーンを搭載した新しいMacBook Proが2026年末に登場すると予想しているようです。
この予想が本当なら、まもなくと噂されているM5 Pro／Maxモデルの追加に加えて、今年後半にM6 Pro／Max搭載で画面も変わるフルリニューアルまで計画されているということですね。
年2回のスピードアップデート…本当に？
過去にも年2回アプデはあった
そんな1年の中で2回もアップデートが…なんて思ったのですが、過去にもありました。
M2 Pro／Maxモデルが2023年1月に登場、同年10月にはM3 Pro／Maxモデルへとリニューアルされています。このスピードアップデートも前例が無いわけじゃあないんですよね。
登場が2027年までずれ込む可能性も否定されていませんが、ワンチャン年末まで待てば念願のOLED新モデルと思うと、そこまで待ちたい気分もありますね！
ただし、冒頭でも言ったように現在メモリ高騰のあおりでPC市場全体が値上がっています。
しかもフルリニューアルモデルとなると、今年後半登場するMacBook Proは結構な値上がりしちゃうんじゃないかなぁ〜って怖さがありまして…。
誰か教えてください…。MacBook Proの買い時は、いつなのだ…。
