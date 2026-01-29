い、いつ買えばいいのだ。

そろそろM5 Pro／Maxモデルが追加されるのでは？ みたいな雰囲気のあるMacBook Pro。

メモリ値上がりの出口が見えぬから、そのタイミングでアップデートしたいいや、今値段が落ち着いているM4 Pro／Max版を買うべきだ

みたいなMacBook Pro購入チキンレースが世界中で開催中かと思いますが、さらにジャッジの難易度を高める新たな噂が聞こえてきました。

Bloombergのマーク・ガーマン記者は、OLED（有機EL）タッチスクリーンを搭載した新しいMacBook Proが2026年末に登場すると予想しているようです。

この予想が本当なら、まもなくと噂されているM5 Pro／Maxモデルの追加に加えて、今年後半にM6 Pro／Max搭載で画面も変わるフルリニューアルまで計画されているということですね。

年2回のスピードアップデート…本当に？

過去にも年2回アプデはあった

そんな1年の中で2回もアップデートが…なんて思ったのですが、過去にもありました。

M2 Pro／Maxモデルが2023年1月に登場、同年10月にはM3 Pro／Maxモデルへとリニューアルされています。このスピードアップデートも前例が無いわけじゃあないんですよね。

登場が2027年までずれ込む可能性も否定されていませんが、ワンチャン年末まで待てば念願のOLED新モデルと思うと、そこまで待ちたい気分もありますね！

ただし、冒頭でも言ったように現在メモリ高騰のあおりでPC市場全体が値上がっています。

しかもフルリニューアルモデルとなると、今年後半登場するMacBook Proは結構な値上がりしちゃうんじゃないかなぁ〜って怖さがありまして…。

誰か教えてください…。MacBook Proの買い時は、いつなのだ…。

