2026年1月28日、GoogleがAI系の新しいサブスクリプションプラン「Google AI Plus」を発表しました。

料金は1,200円/月で、Geminiなどの利用制限が緩和＆Googleドライブの容量が200GBにアップするというのが主な内容です。最初の2ヶ月だけ半額（600円/月）で利用できるキャンペーンも同時にスタートしています。

ChatGPTの廉価プラン「Go」は1,500円/月、コスパはGoogle AI Plusが勝る印象ですね〜。

無料で使ってて「制限」が邪魔に感じる人向け

GoogleのAIプランには4つのグレードがあり、段階的に利用制限が緩和＆使える機能が増えるという感じになっています。上のプランほどGoogleドライブの容量も増えます。

Plusは「基本そんな困ってないけど回数制限が邪魔だな〜」という人向けという感じの立ち位置です。

プラン名料金（月額）得られるメリット無料0円制限付きでGeminiなどが利用可能。Googleドライブの容量は15GBPlus1,200円利用制限が一部緩和され、追加機能がアンロックされる。Googleドライブ容量が200GBにPro2,900円利用制限がさらに緩和され、ほぼすべての機能が利用可能に。Googleドライブの容量は2TBUltra36,400円利用上限が非常に高くなり、一部実験的機能を先行利用できることも。Googleドライブの容量は30TB

自分はProを使っていますが、不満はほとんどありません。なんなら過剰気味かも。動画生成は回数制限にかかったことがありますが、それ以外でひっかかったことはなく、Googleドライブ2TBは十分すぎて使い切れてません。

必要十分を狙ってPlusか、常に快適に使いたいからPro、どっちもアリって感じですね〜。

注意したいのは、より上位のプランを試す可能性があるなら、そちらからのほうがお得になる点です。今Plusを選択すると、キャンペーンで料金が計1,200円引きになりますが、上位の「Pro」だと2,900円引き（1ヶ月分無料）です。下のプランからの乗り換えを挟まずにいきなり上位に行ったほうが値引き額は大きくなります。

登録・詳細はこちらからです。

Source: Google (1, 2)

